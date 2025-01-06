環境守護大躍進！新北抽水站地上油槽設施再優化

▲當油料有外溢情形時，可以先暫時存放防溢堤內，不會直接流到地面而污染環境。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局辦理「新北市抽水站地上儲槽設施改善工程（第2標）」，即將在2月初完成41座抽水站地上儲油槽系統改善，此後抽水站將更符合環境部訂定「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」之規定，讓抽水站周邊環境更加提升。

水利局長宋德仁表示，新北市抽水站共84座，每座抽水站皆有設置貯放柴油設備，以供抽水設備運轉所需。地上油槽設施改善作業共分兩階段辦理，經費約3700萬元，第一階段改善站體共43站已在2023年11月完成；第二階段改善站體位於三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋、永和、中和、新店及汐止等共41站，完工後，當有油料不慎洩漏時，外溢的油料可先暫時存放防溢堤內，可降低土壤或地下水體污染可能性。

▲貯油槽防溢堤加高符合法規規範。

宋德仁說，此次工程辦理油槽防溢堤高度改善及加油口加裝防濺溢設施，另外也依各油槽特性規劃監測方式，像是密閉測試、土壤氣體監測、地下水監測等監測設備，並定期使用儀器進行測試，比現在以人工目視更可精準確認油槽狀況，減少土壤或地下水受到污染的可能性，將可全面提升環境保護功能。

已在湳仔溝抽水站工作10多年的郭姓站長說，抽水站人員平時就是巡視機組運轉、維護保養及監視水情，記得有一次巡檢時，發現機組引擎周邊油管有滲油情形，即依SOP作業流程，馬上將控制閥關閉，並用砂包圍堵地上油料防止污染範圍擴大，現在加做了防濺溢設施，就不用再擔心油料外溢直接流到地面上而污染環境。

水利局表示，抽水站設備包羅萬象，要隨時保持功能正常不出意外，有賴於平時的檢查與維護保養，而每一次的檢查維護，都背負著防汛安全重責大任，一刻不得疏忽，更不容許有任何一絲閃失，隨時做好防災準備，保障市民生命財產安全。

▲依各油槽特性規劃監測方式，像是密閉測試、土壤氣體監測、地下水監測等監測設備，並定期使用儀器進行測試。

▲油槽加注口正施作防溢堤設施中。