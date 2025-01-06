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驗光師拚「英譯正名」上街抗議　衛福部：與相關團體討論共識

▲▼兒童近視人數逐年增多，許多小孩在開學前集體去配眼鏡。（圖／CFP）

▲驗光師公會全國聯合會盼驗光師英譯應修正為Optometrist。（示意圖／CFP）

文／中央社

數百名驗光師今天聚集立法院前抗議，要求英譯正名為國際通用的Optometrist，衛福部表示，驗光師正名恐怕不是只變更名稱，還涉及相關業務重疊與擴張，將持續與相關醫事團體討論，擬定共識。

衛福部驗光師證書英譯名稱為非醫事人員的配鏡師（Optician），非國際通用的驗光師（Optometrist），衛生福利部醫事司自民國108年起，對驗光師英譯名稱進行研商會議。中華民國驗光師公會全國聯合會今天上街抗議，盼驗光師英譯應修正為Optometrist，提供完整國內外資訊對照。

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中華民國驗光師公會全國聯合會理事長黃群宸表示，衛福部去年12月27日會議過程，除了醫師之外，物理治療師、聽力師、護理師、心理師、醫事檢驗師、牙體技術師等所有醫事人員代表均支持，同意修正Optometrist，但醫事司仍建議以不符國際規範的Ophthalmic Optician。

驗光師公會全國聯合會要求衛福部1個月內落實正名與政策修正。民眾黨立法委員陳昭姿出席抗議活動提到，英譯錯誤影響台灣驗光師國際交流，與台灣驗光師學制與執業相似的澳洲、新加坡、泰國、菲律賓等地都稱為Optometrist，要求衛福部別再研商會議，直接正名。

國民黨立法委員洪孟楷也出席表示，台灣驗光師要求正確英譯名稱，主要是國際交流、發聲，「才能夠真正代表我們的身分」，台灣驗光師接受的教育並沒有比其他國家低，呼籲衛福部給予驗光師更好、合理、平等的對待，驗光師顧得好，受服務的台灣2350萬人才會好。

衛福部次長林靜儀今天抗議活動結束後接受媒體訪問，她解釋，當初驗光人員法109年修正通過，決定使用Optician作為英譯，名稱曾向眼科醫學會徵詢。世界各國醫師與其他職類分工各有不同，有些參考其他國家名稱分類，部分是各國工作種類而異，可能要因地制宜。

林靜儀說，衛福部尊重各醫事團體業務分工，若正名只是改變名稱，對業務沒有影響，當然相對單純，但如果名稱變更後，涉及業務重疊與擴張，就需要各醫事團體共同參與，這次驗光師正名相關團體意見分歧，仍待持續討論，擬定共識。

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