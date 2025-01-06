首波強烈冷氣團周四到！北部最凍剩10度　有望連追3天雪

▲周四強烈大陸冷氣團南下，環境轉濕，2500至3000公尺以上高山有機會再下雪。（圖／公路局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

冷空氣活躍，中央氣象署指出，第一波大陸冷氣團從今天影響到周三，屬於乾冷，周四之後強烈大陸冷氣團南下，環境轉濕，預估最冷時間在周五，預測北部整天溫度10至13度，周四至周六2500至3000公尺以上高山有機會降雪。

氣象署預報員林定宜說，明天冷氣團持續影響，加上輻射冷卻作用，夜晚清晨特別低溫，中南部留意日夜溫差大，北部及東北部全天11至13度，中南部18至22度不等，環境偏乾，各地晴到多雲，僅基隆北海岸、宜蘭、花東及恆春半島有零星短暫雨。

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▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周四以後另一波的強烈大陸冷氣團南下，將會更冷，最冷時候落在周五， 預測北部溫度10至13度，中部15至17度，南部18至22度，影響持續到周日，要到下周一冷空氣逐漸減弱，才會回溫。

林定宜提到，周四、周五因水氣深厚，中部以北及東北部2500公尺高山包括合歡山、雪山及南湖大山等，都有機會降雪，周六仍有殘留水氣，中部以北3千公尺高山也有零星降雪。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，林定宜指出，未來一周先乾後濕，明、後天基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星雨勢。周四後水氣比較多，北部、東半部及中部以北山區都局部短暫雨。

他表示，周六、周日也偏濕，但雨區縮減，桃園以北及恆春半島都有短暫雨，其他地區多雲到晴。下周一、二冷空氣減弱，迎風面的東半部有零星短暫雨，後期天氣仍有不確定性，持續觀察。

林定宜說，1月份是台灣平均溫度最低的月份，冷氣團頻繁南下影響，感受比較寒冷，農作物嚴防寒害，早出晚歸適時調整穿著，留意氣溫變化。