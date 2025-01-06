冷氣團南下！合歡山區路段入夜有結冰機率　不排除預警性封閉

▲受冷氣團影響，合歡山區道路入夜有結冰機率，不排除實施預警性封閉道路管制 。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受大陸冷氣團南下影響，據最新氣象情資顯示，6日夜間至7日清晨台14甲線高海拔路段夜間環境溫度在冰點上下，高山道路有局部結冰機率，台14甲線翠峰(18k)至大禹嶺(41.5k)路段，不排除實施預警性封閉道路管制 （只出不進）。

養護工程分局表示，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整，提醒路人上山應提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

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另依合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段】

公路局呼籲，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。