2波冷氣團接力「全台凍一周探8度低溫」　高山有望下雪

▲明天冷氣團南下，影響持續一整周，全台明顯降溫，可能出現8度的低溫。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣冷颼颼，中央氣象署指出，第一波冷氣團從明天影響到周三，北部及宜蘭低溫13度，周四到下周日是另一波冷氣團影響，且有華南水氣移入，中部以北3000公尺以上高山有機會降雪，而未來一周局部空曠地區、近山區，因輻射冷卻影響，可能出現10度以下或8度的低溫。

氣象署預報員曾昭誠說，今天晚上台灣附近環境轉濕，花蓮、台東及恆春半島有些降雨，北部也可能有些雨勢，但不多，明天開始有冷氣團南下，轉為乾冷，一路影響到下周日，一整周都是偏冷。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，明天到周三環境乾冷，僅東半部及恆春半島有些零星降雨，但雨都不多，周四起另一波冷氣團影響到下周日，環境轉較濕冷，北部、東半部、中部山區及恆春半島都有局部短暫雨，中南部平地多雲到晴。

曾昭誠提到，明晚開始高山可能就有結冰現象，周四、周五因華南水氣移入，低溫搭配水氣足夠的條件，因此中部以北3000公尺以上的高山有機會下雪。周六到下周日雨較少，桃園以北、東半部及恆春半島仍有降雨情形。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，曾昭誠指出，明天冷氣團南下，氣溫越晚越冷，北部、宜蘭低溫13至15度，白天高溫18至19度，中南部、花東低溫13至17度，白天高溫仍有20至25度，明晚體感降溫會很明顯。

他進一步指出，周四到下周日還有另一波冷空氣影響，目前預估強度為大陸冷氣團等級，但預報模式仍有變動，可能增強為強烈大陸冷氣團，還要再觀察，北台灣整天13至14度，中南部白天高溫也不到20度。

曾昭誠表示，未來一周冷空氣不斷補充南下，全台低溫持續一整周，深夜清晨是最低溫的時段，中南部空曠地區、竹苗丘陵地因輻射冷卻效應，可能出現10度以下低溫，甚至8度的低溫，周二將發布低溫特報，請民眾注意保暖。