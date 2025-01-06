【廣編】逆轉肌齡的植萃系護膚品牌　「PURE＆MILD泊美」重磅登場

▲泊美誕生於2001年8月，專注植萃科技護膚至今20餘年。

圖、文／PURE&MILD泊美提供

「無懼時光，韌性而活」和鬆垮疲態感的自己說掰掰！專為亞洲女性設計的植萃系護膚品牌「PURE&MILD泊美」即將於2025年1月9日於全台寶雅好評販售，新品上市推出促銷價格，讓肌膚重拾緊潤澎彈，每天面對鏡子時，都能看到那個充滿自信美麗的自己。

隨著人體生成膠原蛋白的速度減緩，肌膚約於25歲左右開始自然衰老，加上面對熬夜、壓力等外在環境因素，肌膚更會提早出現老化現象。對抗細紋逆轉肌齡，從25歲+輕熟齡肌開始，泊美重磅推出的膠原蛋白彈潤抗皺系列，結合了專利技術重組III型膠原蛋白與小分子膠原肽等成分，無添加色素、防腐劑，溫和親膚配方讓柔敏肌也能安心使用，溫柔地撫平歲月在肌膚留下的痕跡。

「膠原蛋白彈潤抗皺臉霜」更強調是不含動物膠原蛋白，而以高科技重組技術，產生與人體膠原蛋白相近的結構作為主成分添加，柔敏肌也適用。其質地更貼心分為滋潤型與清爽型，依照肌膚所需選擇合適的質地。早晚輕輕一抹，一瓶搞定膠原補充，幫助細紋淡化、緊緻肌膚，讓肌膚澎彈水潤。「膠原蛋白彈潤抗皺次拋精華」含有酵母提取物，不額外添加一滴水，且採用B.F.S一體化密封包裝，無添加防腐劑，一拋即丟設計以確保高濃縮活性成分安全不變質。絲滑水感瞬間為肌膚開啟補水模式，改善肌膚粗糙，讓肌膚更Q彈細緻！

泊美PURE&MILD新品推出膠原蛋白彈潤抗皺系列、橄欖B5保濕精粹系列兩大系列，沁透液、水光乳、潔顏蜜、舒緩面膜等同步新上市，讓護膚成為一種純淨的享受。