長途飛行必備！空姐親揭「最重要1點」　化妝、保養也有祕訣

▲ 夏綠蒂從事空服員已有2年，呼籲有興趣的人勇敢嘗試。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭航空空服員夏綠蒂（Charlotte Meiklejohn）當空中飛人2年來累積不少經驗，近期受訪分享她的長途飛行生存指南，包括如何調整時差、保持水分，讓她不論身為乘客或機組員，都能在飛行中維持最佳狀態。

《澳洲新聞網》報導，現年24歲的夏綠蒂從小夢想成為空服員，2年前終於實現目標，至今已飛往加拿大、溫哥華等15個目的地，每次可停留1至7天，有足夠時間觀光，但也坦言這份工作雖充滿樂趣，挑戰也不少，尤其是跨越時區的飛行，身體需要一些時間適應。

為應付長途飛行，夏綠蒂認為不論是機組員或乘客，最重要的是「優先考慮睡眠」。她會根據目的地的時區調整作息，在飛行前小睡或提早休息，確保抵達時精神充沛。

此外，她會依照飛行時間長短，每天攝取1.5至3公升的水，以維持體內水分，同時搭配維他命C、腸道健康營養品，特別疲勞時也會服用鎂，還有個重要習慣是飛行前後盡量到戶外活動，吸收天然維生素D，由於頻繁飛行導致飲食和睡眠不規律，而這些步驟能夠使她盡可能維持100%的狀態。

夏綠蒂認為機艙內不可或缺的物品就是保濕噴霧，「我永遠離不開它。飛行中我們不會卸妝，所以能夠帶妝噴灑的噴霧會讓我感到神清氣爽。」

若以乘客身分搭機，她在飛行前會確保護膚步驟包括保濕產品，避免化太厚的妝，「我會先塗保濕粉底，確保妝容適合乾燥的機艙環境」，且起飛後就卸妝，塗保濕霜或保濕面膜，並在飛行中持續用護唇膏保持嘴唇水分，有需要時使用卸妝濕巾，再重新塗上保濕霜，隨時確保水分與舒適。