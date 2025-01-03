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農曆12月運勢報你知！屬豬財運最旺、4生肖事業迎「五星」好運

成功、生活。（圖／達志示意圖）

▲2024甲辰龍年迎來尾聲，12生肖的運勢也出現了變化。（圖／達志示意圖）

記者胡至欣／整理報導

咻地一聲，甲辰龍年迎來了尾聲！進入農曆12月（2024/12/31~2025/1/28），距離2025乙巳蛇年剩不到一個月，除了回顧與反思，更是展望未來、制定新目標的時刻；與此同時，12生肖的運勢也出現了變化，《科技紫微網》整理出愛情、事業/學業、財富的5星指數，看看誰能在歲末年終之際好運加成。

● 鼠

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愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者遇到合意的對象，會展開閃電般的愛情攻勢。但運勢的低迷讓這一切猶如鏡中花水中月，因而煩惱連連，憂心忡忡。不如耐心等候，等待合適的時機。

有伴侶：你在愛情中偶爾會產生一些惰性，對另一半的忽略會讓他覺得你在遊戲愛情，對你失去信心，愛情是需要經營的，不要因為懶惰而冷落了你的愛情。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：上半月運勢佳，適合運用靈感來提升工作績效；下半月工作壓力逐漸增大，別心急，適時調整步伐，轉換工作模式，可有轉機。

學業運：對學習好像缺少一些熱忱，你這樣有些被動的學習很難有大的進步，月中看到周圍的同學成績有所提高，開始緊張起學習，有了動力學習起來會更有衝勁，也更容易取得進步。

財富運指數：★☆☆☆☆

本月有破財跡象，應當多加注意財物安全，尤其在外出時要看好包包，不要輕易和陌生人搭話，人多熱鬧的地方應該少去。

● 牛

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：愛情運較普通，單身者想戀愛應多出門走動，出門前好好的打扮一番，佩戴一些小飾物，可提升愛情運！

有伴侶：不要總是站在自己的立場去指責你的伴侶，多進行換位思考你會懂得更多相處之道，有時間的話可以一起出去散散心，輕鬆的環境裡，你們的感情溫度會直線上升。

事業學業指數：★★★★★

事業運得心應手的工作，使你周圍休閒的空氣變得多起來。不如週末的時候和同事聚聚餐，交流一下感情，良好的人際關係對工作會很有幫助。

學業運：在學習中遇到疑惑能主動找同學或者老師幫忙，很快得到解決，在交流中學習到不少的知識和方法，能舉一反三，運用到自己的實際情況中，對學習很有幫助，成績明顯上升。

財富運指數：★★★☆☆

上半月財運不佳，不宜參與各類投資，小心有去無回。下半月財運上升，會有很多掙錢的機會，把握好機會能有不錯的進帳。

● 虎

愛情運指數：★★★★☆

單身者：上半月和異性相處時需多考慮對方的感受，避免言行過於任性，容易導致發生口角。下半月成熟的一面突顯，使得自己在異性面前更具魅力。

有伴侶：本月戀人間會多些溫存。在交往時除了甜言蜜語，不妨試著把心中的委屈說給對方聽，這樣反而會讓對方覺得他在你心中的地位是如此重要。

事業學業指數：★★★★★

事業運：工作上沒有什麼好煩心的，預料之外的超額完成令你開心不已。職位提升的機會已經在向你招手，勇敢的向前奔跑吧。

學業運：本月學習自覺性很高，每天能積極主動的完成作業，不用家長操心，還會利用課餘時間加強專業訓練，每一分鐘都充實的度過，是很有收穫的一個月。

財富運指數：★★★★☆

整體財運還算樂觀，書本知識的充實，將讓你理財觀念獲得提升，對錢財的打理十分得當，可確保小錢出，大錢進。

● 兔

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身的朋友雖然很想安定下來，但是欠缺了一點好運氣，碰到的對象都無法繼續發展，心裡會有些急躁，情緒受到影響而出現波動，應該儘快調整好狀態，不要影響了工作。

有伴侶：有伴侶者本月如果特別在意戀人的缺點，兩人的感情將會變淡。與其把時間浪費在計較對方的缺點上，不如準備一頓浪漫的燭光晚餐。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：積極性和行動力都非常的強，工作會有不錯的表現。不過，人際關係較弱，勿輕信他人的言論，小心捲入人事鬥爭中，影響工作的進度。

學業運：思想和行動不能統一，心裡想著要大展拳腳，而遲遲不見行動，滿腔的抱負成了你的一句空口號，別讓你那些懶惰的思想阻礙進步的道路，付諸行動才是實現理想的開始。

財富運指數：★★☆☆☆

上半月，有意想不到的小財進帳，但也因為衝動消費，導致錢財來得快去得也快。凡是要出錢的項目要慎重，別輕信任何抽獎、打折資訊，這些很可能是連帶消費的陷阱。

● 龍

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月戀愛正是時候，別老把自己宅在家裡，有時間多出來活動活動，擴展人脈的同時也能收獲不少異性的好感，繼續加深瞭解很有可能修成正果。

有伴侶：戀愛中的你很能為對方著想，即使你並沒有把愛常掛嘴邊，你細心周到的照顧足以讓他感受到你的這份真切。你的真誠會讓他更加呵護你們的愛。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：表現欲強烈，處處想在上級面前展現自己。但不顧形勢，過於表現的話，反而會落人口舌，遭同事排擠，遭上司反感。

學業運：本月熱衷於各類聚會遊戲，耗費大量時間在此種活動上面，耽誤不少學習時間，時常因為惦記著玩耍而無法集中注意力來學習，成績出現下滑，若能及時刹車，努力補習，成績有望回升。

財富運指數：★★☆☆☆

本月財運不佳，小心破財。不要聽信他人謠言隨意投資，也不要參與到親人和朋友的股份中去，以免因金錢破壞了親情和友情。

● 蛇

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月會有很多約會邀請，如果是比較中意的對象，不妨借此機會加深瞭解，如果對方不是自己喜歡的類型，最好果斷的拒絕，避免陷入糾纏不清的感情中。

有伴侶：有時家庭瑣事會消磨一定的激情，但是只要懂得經營，婚姻生活照樣可以多姿多彩，最近如果有紀念日，不妨好好的準備一番，會讓這個日子的回憶更加美好哦。

事業學業指數：★★★★★

事業運：工作中幹勁十足，表現欲強烈。下半月運勢旺盛，有機會涉足新的工作領域，讓你得以更好的發揮專長，若多和上司溝通，能得到更好的建議，以便加快工作進度。

學業運：本月有清晰的目標，並能自覺的按照目標進行學習，學習之餘不忘吸收豐富的課外知識，成為朋友圈裡的資訊諮詢站，很受歡迎，月底要記得做好溫習，鞏固所學知識。

財富運指數：★★★★☆

能夠很好的瞄準商機，有自己獨特的理財方案，但要注意不能因此而孤注一擲，冒險投資，否則極易造成無法挽回的局面。

● 馬

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：你的太過強勢或許嚇退不少的有意者，害怕掌控不了你，害怕你們的愛情太專治，有時你大可放低你的姿態，多展示你溫和的一面，給他們一些進攻的勇氣。

有伴侶：感情很容易因為小小的裂縫沒有及時補救，就造成分道揚鑣的遺憾結局，千萬不要把職場的壓力帶到戀愛相處中，以免給你的戀人帶來不安定的感覺。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運：身體狀況欠佳，工作起來也常常無精打采，新員工如此，更易給上司留下不好的印象。注意飲食和休息，調節好狀態，儘快進入良好的工作狀態。

學業運：總想著不勞而獲，妄想用很少的精力獲得很多的知識，整天做著不切實際的夢而耽誤一些學習時間，學習沒有捷徑，只有付出勞動才會有收穫，收起那些歪心思，投入到學習中來吧。

財富運指數：★☆☆☆☆

本月漏財的可能性很大，特別是下半月，而且越是放鬆警惕的時候，就越容易給小偷可乘之機。外出的時候注意看管好自己的物品，重要證件不要隨身攜帶。

● 羊

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：對於心生好感的異性不要因為害羞而不敢有所行動，貿然表白可能遭到拒絕，最好的方式是從朋友做起，等到雙方有了一定的瞭解和感情，再行打算。

有伴侶：心情顯得有些低落，感覺缺乏安全感，特別需要伴侶給予心靈安慰。哪怕再有默契的兩人，也無法知道對方的全部心思，如需伴侶撫慰請一定表達出來。

事業學業指數：★★★★☆

事業運：工作沒有什麼煩心的事情，超額完成任務會讓同事和上司對你刮目相看。本月出色的業績表現，無疑增加了你的升職機率，大好前景如陽光一般燦爛。

學業運：本月表現得比較活躍，在各類活動中會有不錯的表現，能取得較好的成績，你學習以外的特長被大家熟悉，下旬要集中精力學習，遇到考試也不必太慌張，做好複習不會考得差。

財富運指數：★★★☆☆

購物慾望較強烈，看到喜歡的東西很少在意價格。若不注意控制自己的消費慾望，小心要過上一段緊衣縮食的日子。

● 猴

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身的朋友本月改變現狀的可能性比較低，不妨將注意力放到別的方面，給自己充電，約朋友去健身，到郊外散心等等，不知不覺中你的魅力增加不少。

有伴侶：比較注重私人空間的你，有時會對情人隱瞞一些事情，但是如果方法不得當，很容易引起他的誤會，這時你要及時處理好這些無謂的糾纏，避免誤會加深。

事業學業指數：★★★★★

事業運：事業蒸蒸日上，派發給你的不僅是新任務，更是千載難逢的機會，你只要一鼓作氣，維持和諧的人際關係，鯉魚跳龍門就在眼前。

學業運：本月能虛心的接受大家的意見和建議，能在短時間內糾正自己的錯誤，你的快速進步讓老師和同學都很驚訝，你自己也會頗有成就感，本月可多參加課外活動，能從中學到不少有用的知識。

財富運指數：★★★★☆

本月有偏財運，會有意想不到的收穫，可以嘗試飲食方面的投資，效果會不錯。但是要注意成本和利潤的比例，不要貿然介入不熟的領域。

● 雞

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月桃花雖多，但是品質不高，很難有中意的對象出現。

有伴侶：表達對本月的你來說極為重要，一句話若沒有表達清楚，很容易讓戀人產生誤會。不過只要及時地解釋清楚，誤會就能立即消除。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：認真負責的工作態度，讓你在工作崗位上有良好表現，也會給上司留下不錯的印象。只是在和同事相處時，有時候太過理性，則會顯得有些不近人情。

學業運：上課偶爾會走神，會因此而落下不少重點知識。特別是下半月，學習效率較為緩慢。如有升學考試等，一定要做好學習計畫，上課多提醒自己做到：心到、耳到、眼到、手到、口到。

財富運指數：★★★★☆

整體財運還算不錯。只要保持賺錢的激情和實際的努力，就能保證正財的穩步增長。投機心比較重，不宜進行偏財類的投資。

● 狗

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月的你在面對感情時，能夠變得更加大膽和主動。因此單身者與異性接觸頻率明顯增多，在接觸過程中多進行互動，有助於更深入的瞭解彼此。

有伴侶：本月感情基本上處於恆溫的狀態，只是情人雙方偶爾會因溝通不良而發生一些爭執，但只要適時表達自己的感受就能找到解決問題的辦法。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：管理者與上司的互動會表現良好，頗得器重。可若厚此薄彼，不關心下屬的話，你的努力也會白費。

學業運：一味地做題而不懂得思考和舉一反三，你得到的永遠只有結果，而不清楚過程，只有真正掌握了方法，以後無論遇到什麼樣的題目都能迎刃而解，多積累經驗和方法是很受用的。

財富運指數：★★★☆☆

本月單憑一身的蠻力去賺取財物，結果只是力氣沒少花，錢賺得卻不多。若還不注意安全還將有破財之事，因此在行動的同時還應多動動腦。

● 豬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身的朋友在本月會有不錯的桃花運，有機會碰到心儀的對象，但是要把握好機會，一旦錯過就不會有重來的機會。

有伴侶：你們之間已經有了很好的默契，雙方也十分的瞭解，感情一直很穩定，看來離紅地毯之旅不遠了。有時間試著多與雙方長輩溝通。

事業學業指數：★★★★☆

事業運：思維活躍的你會有很多不錯的新創意，不妨把這些想法拿來與大家分享討論，你的創意會在交流中進一步成熟，而你也能得到新的啟示。

學業運：本月學生族思維比較活躍，考慮問題能從多方面出發，時常能找到更為簡便的方法解決難題，遇到同學請教問題應該大方的分享自己的方法，能提升自己在班上的人氣。

財富運指數：★★★★★

本月的投資機遇比較多，財運頗佳，但是要注意各類資訊的準確性，投資風險大，要小心謹慎。特別小心股票投資，須多看少動。不要隨意相信別人給的內幕資訊，一定要仔細分析，方可進行投資。

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