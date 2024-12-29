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中澳貿易停戰　首批澳洲龍蝦飛抵上海

▲▼中澳貿易停戰，龍蝦運抵上海。（圖／翻攝中國民航網）

▲澳洲龍蝦運抵上海。（圖／翻攝中國民航網）

文／中央社

中國20日解除進口限制後，首批淨重約4噸的澳洲活龍蝦凌晨飛抵上海，隨即被送往海鮮批發市場。這標誌中澳為期4年的貿易戰落幕，雙邊貿易全面重啟。在2020年貿易戰開打前，澳洲97%的岩龍蝦出口至中國。

據中國新聞網報導，東方航空MU740航班28日淩晨5時27分降落上海浦東國際機場，首批從南澳州出發直航進口的澳洲岩龍蝦運抵中國，標誌著中澳龍蝦貿易正式全面重啟。

報導指出，澳洲駐上海總領事館官員、南澳政府官員、東航冷鏈相關負責人和客戶代表，在東航物流貨站共同見證這一重要時刻。

這批澳洲龍蝦共計195箱、淨重約4噸。航班落地後，東航冷鏈快速操作，上午10時50分便已出現在上海江陽路海鮮批發市場。該批龍蝦在獲得進口許可時，已被下游客戶預訂一空，上海消費者最快今天就能買到鮮活澳洲龍蝦。

▲▼中澳貿易停戰，龍蝦運抵上海。（圖／翻攝中國民航網）

中國與澳洲在10月舉行的東南亞國協峰會期間，達成年底前恢復澳洲龍蝦進口中國的共識。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）20日宣布，澳洲已收到中方通知，澳洲龍蝦即日起可恢復輸往中國，為澳洲出口商再次向中國市場供應「世界上最好的龍蝦」打開了大門。

報導說，中國是澳洲最大的貿易夥伴，但2020年末以來，兩國活龍蝦貿易一直處於停滯狀態，此前澳洲約97%的岩龍蝦出口到中國，每年出口量超過1600噸。

據陸媒大眾日報，一批澳洲活龍蝦下午1時14分也運抵青島膠東國際機場。這是20日恢復澳洲活龍蝦的進口以來，中國大陸北方首批活龍蝦進口。

前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）執政期間的2020年，澳洲公開呼籲追查COVID-19病毒起源，引發中國強烈不滿，隨即宣布限制澳洲葡萄酒、煤炭和龍蝦等商品進口，涉及的貿易額達200億澳元（約新台幣4080億元）。

龍蝦是最後一個獲得中國解禁的澳洲商品。

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