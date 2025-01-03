男被醫生宣告死亡　救護車「撞上減速丘」奇蹟恢復心跳復活

▲減速丘意外救回男子性命。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦一名65歲男子突然心臟病發，緊急送醫後被醫生宣告已經死亡，沒想到救護車載著男子遺體回家途中，撞到路上減速丘後突然「復活」，後來前往另外一家醫院治療，目前已康復回到家中。

事件去年12月16日發生在戈爾哈布爾市(Kolhapur) Kasaba-Bawada區，65歲男子烏爾佩(Pandurang Ulpe)當天被醫生宣告已經死亡，沒想到意外被減速丘救回一命，在醫院接受治療2周後，於30日回到家中。

家人表示，烏爾佩從農場工作完回到家時突然身體不適，他的妻子趕緊打電話叫救護車，然而前往家附近一間私人醫院時，醫生診斷他心臟病發，心跳已經停止，宣判死亡。

家人表示，醫生宣告烏爾佩死亡後，家人安排了一輛救護車把遺體載回家，沒想到路途中撞到減速丘時，發現他的手指突然動了起來，「我的兒子注意到手指狀況後，女兒剛好是一名護士，她幫忙檢查情況後決定把人送去另外一家醫院。

烏爾佩在醫院接受手術與長達2周的治療後，已於30日回到家中，他被採訪時表示，自己只記得16日當天回家，喝了茶以後突然覺得頭暈、呼吸困難，跑去浴室吐了以後就什麼都不記得了，對於後來送醫的事情完全沒有記憶。