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人妻大方揪3P「唯一條件只限女生」！丈夫極樂1對2　爽80人斬

▲▼人妻大方揪3P「只限女生」！丈夫極樂1對2　爽80人斬。（圖／IG／honeyybrooksvip）

▲布魯克斯直言，開放式性關係讓夫妻倆的感情更加深厚。（圖／IG／honeyybrooksvip，下同）

記者王佩翊／編譯

澳洲一名已婚女子公開表示，自己非常鼓勵讓丈夫與不同女性發生性行為，儘管大部分的女性可能無法接受丈夫與他人發生關係，但她直言，讓別人加入他們的性生活有效地改善了兩人的婚姻。而3年來他的丈夫已經和至少80名女性發生過性關係。

根據《澳洲新聞網》報導，34歲的哈妮‧布魯克斯（Honey Brooks）對婚姻中的「多元關係」採取開放態度。與36歲丈夫漢克（Hank）共同育有2名孩子的她坦言，自己3年前首度邀請其他女性加入他們性行為，並開始開放式關係。而在過去3年內，已經有至少80名女性加入夫妻倆的三人行活動，而她也大讚，這個改變反而讓他們的婚姻更加穩固。

布魯克斯透露，他們從未後悔過這個決定。而當她回憶起第一次邀請第三者加入的經歷時表示，當時對方角色扮演成一名性感保姆，雖然一開始布魯克斯感到非常緊張，但她也興奮地迎接這場新體驗，因為她對與女性共處一直保持著好奇與興趣。

▲▼人妻大方揪3P「只限女生」！丈夫極樂1對2　爽80人斬。（圖／IG／honeyybrooksvip）

她說，「當我與丈夫一起分享這個女孩時，我以為我會嫉妒，但事實上並沒有。」從那時開始，她與丈夫便經常找來第三者加入他們的性愛過程。不過布魯克斯也強調，夫妻倆對開放式性關係仍有特定要求。

儘管她接受丈夫與其他女子發生性關係，但是必須在她面前，漢克與其他女性不可以單獨相處，每次互動布魯克斯都必須在場，且兩人只能邀請女性加入，絕不考慮男性。

她直言，「這一切必須公開透明，不允許秘密行動，我們會共同決定邀請誰加入。如果有任何一方感到猶豫或不適，就會立即喊停。」

她進一步解釋道，夫妻雙方會在整個過程中持續溝通，從互動開始直到結束後都會檢討感受，因為「尊重彼此的感覺非常重要，雙方的愉悅必須是百分之百的共同享受，否則不會繼續這樣的安排。」

布魯克斯和漢克2009年相識於當地的足球俱樂部，後來步入婚姻殿堂。儘管他們一直以來關係親密，但開放式婚姻更進一步鞏固了他們的感情。

她指出，即使與其他人發生性行為，但是丈夫從未與其他女性建立「情感連結」，而在事後他們也幾乎不會再見到那些人，因此對夫妻倆的感情非常有信心。

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