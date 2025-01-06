才在網路上「拍片稱讚前夫好棒」　二寶媽幾周後突然在家被射殺

▲女子在家被前夫射殺。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國密西西比州一名女子才在TikTok上發布影片，稱讚她的前夫很棒，2人正在協議和平離婚，沒想到影片發布沒多久後，2人均被警方發現死亡，警方懷疑前夫射殺女子後再自轟身亡。

警方上月28日晚上7時19分左右在密西西比州傑克森(Jackson)民宅中，發現30歲女子珍妮佛(Jennifer Sheffield)與40歲丈夫謝菲爾德(Brandon Sheffield)雙雙陳屍在屋內，2人身上都有致命槍傷。

警方認為，謝菲爾德疑似開槍射殺珍妮佛後，再開槍自轟。而不幸事件發生時，2人的2名女兒似乎也在家，不過警方沒有對外透露相關訊息。

當地媒體報導，珍妮佛在慘案發生之前在TikTok上拍片，坦承自己正在辦理離婚，成為一名單親媽媽，但前夫的表現令人難以置信的好，願意給予她幫助，2人正在一起努力，沒想到稱讚完前夫2周後遭到殺害。

親友透露，謝菲爾德從來不是一個暴力的人，無法理解為何突然會發生這樣的事情，珍妮佛除了是網紅也是一名深愛孩子的家長。目前親友已幫忙在網路上舉辦募款，希望大家能為他們留下的2名孩子提供幫助。

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