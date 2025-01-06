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杜魯道傳將辭去黨魁　加媒點名8可能接替人選

▲▼　加拿大總理杜魯道 。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）外傳本周辭去自由黨黨魁職位，最快6日就會宣布。杜魯道的辭職可能引發要求迅速舉行選舉的呼聲，環球郵報列出多名自由黨黨內可能出馬競逐黨魁的人選，其中包括前副總理方慧蘭、現任財政部長勒布朗。

現階段並不清楚杜魯道將會立即辭職，或是繼續擔任總理職務直到選出新人選為止。與杜魯道保持聯繫的消息人士透露，杜魯道若是請辭，並非他自認不再是領導黨內的合適人選，而是黨團會議不再支持他。

當前自由黨有兩個選擇，一是任命過渡黨魁，二是舉行黨魁選舉。在過去這兩周，杜魯道身邊的顧問一直在與自由黨高層協商，若由杜魯道繼續擔任黨魁與總理一職直到新人選出爐將要如何運作。儘管現階段杜魯道尚未給出明確答案，目前也沒有任何黨魁競逐的具體規則，但關於接下來可能由誰取代杜魯道的相關討論已經開始。

環球郵報列出可能出面爭取黨魁職務的8名人選，包括前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）、財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）、前住房部長弗雷澤（Sean Fraser）、外交部長趙美蘭（Melanie Joly）、創新部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）、交通部長安南德（Anita Anand）、前央行總裁卡尼（Mark Carney）與前卑詩省省長簡慧芝（Christy Clark）。

去年民調數據顯示，保守黨領先執政的自由黨約有2位數的優勢。依據民調機構Angus Reid統計，在杜魯道領導之下，自由黨只獲得13%選民支持，若由方慧蘭領導，有21%選民把票投給自由黨。

杜魯道2013年接任自由黨黨魁，並在2015年當上總理，但近期面臨黨內壓力。就在2024年12月16日，副總理兼財政部長方慧蘭因與杜魯道在應對川普威脅徵收25%關稅的立場存在嚴重分歧，突然宣布辭職，震驚加拿大。

快訊／加拿大總理傳最快今宣布辭職

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