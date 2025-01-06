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社會 社會焦點 保障人權

剴剴案社工陳尚潔首度開庭「不認罪」！　律師求給3個月整理答辯

記者黃哲民／台北報導

涉聯手虐死1歲男童剴剴的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，一審正在台北地院進行國民法官參審程序，而同案疏於訪視剴剴托育狀況的兒福聯盟社工陳尚潔，被查出事發後編造訪視記錄企圖掩飾，被起訴涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（6日）開庭，陳女結束後現身，只見她頭戴鴨舌帽，臉上掛著黑色口罩，面對媒體提問均保持沉默，不發一語離開現場。

▲▼ 兒福聯盟陳姓社工移送。（圖／記者張君豪攝）

▲兒福聯盟社工陳尚潔於1歲男童剴剴遭虐死案中，被起訴涉犯過失致死等罪嫌。（資料照／記者張君豪攝）

陳尚潔今挺著孕肚，由多位親友保護出庭，她不認罪，主張起訴內容有些事情不是她做的，強調自己沒有造假訪視紀錄，其委任律師則請求法院給3個月的時間整理答辯；剴剴阿嬤的委任律師則指出，陳女在偵辦期間已提出3個版本訪視紀錄，若陳女日後再提出所謂的隨手筆記，請求法官審酌真實性。

法官訊問陳尚潔去年11月18日出國、去哪裡，陳女說跟家人去日本休息，沒有親人住在日本，之後也沒有再去日本的計畫。檢方表示事發至今1年多，陳女有很多時間提出答辯，今天卻還是沒具體說明，請求法官限制陳女出境、出海。

▲▼1歲男童「剴剴」遭保母姊妹虐死案，負責定期訪視的兒福聯盟社供陳尚潔被起訴涉犯過失致死等罪嫌，6日首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲1歲男童「剴剴」遭保母姊妹虐死案，負責定期訪視的兒福聯盟社工陳尚潔被起訴涉犯過失致死等罪嫌，6日首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

陳尚潔表示檢方起訴內容對她工作有誤解，她當時負責收出養業務，希望能澄清，她製作訪視紀錄是依據社工服務流程，隨著進行狀況隨手筆記、事後再登載，但她所有資料都被查扣，加上起訴內容太多太龐雜，又涉及法律專業，需跟律師再討論整理。

辯護律師表示，陳尚潔在本案有每月訪視外加不定時電話聯繫，絕沒應訪視而未訪視，且陳女不是主責社工、也非居託中心訪視員，檢方起訴引用的規範對象是否包含陳女，牽涉社政系統分工，仍有疑義，也會影響陳女的權責如何判斷。

▲▼陳姓婦人抗議剴剴案兒福聯盟社工陳尚潔失職，是「人魔」、「主謀」等語。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳姓婦人到台北地院旁聽，抗議剴剴案兒福聯盟社工陳尚潔失職，是「人魔」、「主謀」等語。（圖／記者黃哲民攝）

「剴剴」阿嬤委任的律師指出，陳尚潔有遲滯訴訟之嫌，陳女在偵查中多次被檢方傳喚，起訴至今也5個月，對案情與社福規定應有相當程度瞭解，今開庭卻不肯對案情爭點表示意見，何況陳女在偵查中從沒說過有隨手筆記，搜索扣押也沒有這些資料。

剴剴前年（2023年）8月經兒福聯盟轉介，交給有照保母劉彩萱24小時照顧，同年12月24日，剴剴失去呼吸心跳、送醫不治，因遍體鱗傷、斷了3根牙又明顯營養不良，檢警進而查出劉彩萱與同樣擔任保母的妹妹劉若琳，涉聯手綑綁、虐打剴剴更塞進水桶體罰，且1天只給1餐少量劣質食物。

劉氏姊妹去年（2024年）初先後到案被羈押禁見至今，台北地檢署去年4月起訴2人涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌，最重可判無期徒刑，列為素人國民法官參審個案，北院目前仍進行審前準備程序。

▲▼剴剴托育狀況的兒福聯盟社工陳尚潔遭起訴，6日現身開庭，她不認罪。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲1歲男童「剴剴」遭保母姊妹虐死案，負責定期訪視的兒福聯盟社工陳尚潔被起訴涉犯過失致死等罪嫌，6日首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

當時任職兒福聯盟的陳尚潔，負責剴剴托育後的個案定期訪視，但劉彩萱供稱，前年9、10月間，就跟陳女說剴剴會講髒話、磨牙、掉牙，還會自撞，她想把剴剴轉交別人接手，陳女卻沒警覺有異狀，也沒依兒福聯盟的內規把每月至少1次的訪視頻率提高。

此外，陳尚潔3次訪視剴剴都提前通知劉彩萱，此舉違反衛生福利部的訪視指引，且前年9月25日初次訪視目睹剴剴額頭有大片瘀青，陳女聽信劉彩萱聲稱剴剴自撞受傷，隔月（10月）23日訪視發現剴剴暴瘦、怕生又疑似禿髮，陳女卻拍照給剴剴外婆說劉彩萱「用愛的方式」照顧剴剴。

前年11月19日，陳尚潔得知剴剴1夜掉3顆牙，依舊沒起疑，隔天到府訪視後，沒向上通報疑似虐童情形。

▲▼保姆姊妹虐童剴剴命案，兒福聯盟社工陳尚潔。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳尚潔被檢方指控涉嫌編造不實訪視紀錄，企圖掩飾自身責任。（資料照／記者劉昌松攝）

剴剴不幸過世當天上午11點多，陳女得知消息，與兒福聯盟同事接連成立「剴剴小天使」、「1224意外處理」群組，眾人聯手整理陳女和劉彩萱對話紀錄、整理剴剴案大事紀，增補、修改陳女先前漏載的訪視報告。

檢方查出陳尚潔將有關剴剴傷勢的敘述，全部冠上「保母表示」推卸責任，但陳女是剴剴唯一也是最重要求助窗口，卻怠忽職責，還隔絕剴剴外婆等家屬的關懷，事發後又狡辯與隱匿證據、干擾辦案，毫無悔意，去年8月起訴陳女1個過失致死罪嫌、3個偽造文書罪嫌，建請分論併罰、從重量刑。

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