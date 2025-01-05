屏東男刺死鄰居逃逸！警封鎖聯外道路橋梁　他躲回家洗完澡被逮

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉蘇姓男子遭翁姓男子刺殺身亡案，經轄區的東港警分局組成專案小組報請檢察官指揮偵辦，警方全力封鎖東港溪沿堤所有出入口，讓他無法兔逃，42小時未進食的他，今(5)日中午潛回家中欲吃飯，警方得知衝入屋內將他拘提到案，帶回偵辦，訊後將依殺人罪嫌送辦。

▲東港警分局拘提涉嫌殺人的翁男到案。（圖／民眾提供）

35歲翁姓男子於3日晚上7時，持尖刀到49歲蘇姓男子家中，期間兩人發生口角而扭打，途中翁男涉嫌持利器將蘇男刺傷，鄰居聽到聲音報警，蘇男經送醫搶救不治，案發後東港警分局報請檢察官成立專案小組積極追緝翁男到案。

據悉，翁男曾多次竊盜神像並將神像藏在床底下，並有砸毀警方巡邏車紀錄，曾被逮獲入獄，10多天出獄，與死者同住一條街，一個住街頭、一個住街尾，因為路過死者家前看到死者不對眼，案發前到死者家中理論，不料發生口角，持刀刺向蘇男胸部，刺破動脈，蘇男送醫不治。

3日是東港偵查隊長葉憲威上任第一天，就發生這起命案，讓葉有短期內非破案不可的壓力，組成專案小組後，出動大批警力封鎖進出東港溪沿堤各道路、橋梁出入口，讓想脫逃的翁男四處都看到警察行蹤，在飢寒交迫下，今日中午趁機返家，洗完澡正準備要吃午餐，被警方衝入屋內拘提到案，帶回偵辦。

東港警分局呼籲，民眾如有相關糾紛，應尋求正當管道調解，警方絕不容許民眾私刑鬥毆挑戰警方執法決心，絕對依法究辦，絕不寬貸。