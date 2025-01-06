北市遠東飯店旅客爆衝突！插隊遭外籍客嘲諷　4人大廳開打

記者張君豪／台北報導

1月5日22時55分，北市大安區敦化南路二段遠東飯店發生旅客打架糾紛，雙方4人在飯店入住櫃台大打出手，糾紛衝突原因原來是兩名台籍的呂姓、吳姓民眾酒後到櫃台入住辦手續，卻忘了排隊；後方兩名印尼、德國籍觀光客用英文對談嘲諷「他們居然不懂排隊、太離譜了！」引發台籍民眾不滿，隨即上前理論爆發口角衝突，雙方在飯店大廳大打出手。

▲5日深夜北市大安區遠東飯店發生旅客排隊鬥毆事件，警方出動快打部隊到場處理。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

轄區大安警分局安和路派出所獲報後，出動快打部隊約10多名警力趕赴現場處理，發現本國籍動手衝突者陣營有多人喝酒不聽勸阻，警方在優勢警力控制現場、並宣告依警職法施行強制力上銬管束，將衝突雙方帶回調查。





經了解，雙方因排隊秩序互有誤會，後又因一方語氣欠佳導致雙方動手推擠引發肢體衝突。警詢後將動手民眾依違反社會秩序維護法87條互相鬥毆罪嫌，移送台北地方法院裁處。警方呼籲，民眾遇糾紛請冷靜處理，切勿動手，以免觸法吃上官司。

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