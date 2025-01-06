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大陸 大陸焦點 特派現場

90歲「百萬網紅奶奶」吳老大過世　她留下告別影片：不要難過

▲▼90歲網紅奶奶吳老大過世。（圖／翻攝自微博）

▲吳奶奶生前留下的告別影片。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸貴州90歲的百萬粉抖音網紅奶奶「吳老大」的帳號近日釋出一段影片，內容對粉絲說道「你們看到這個影片的時候，代表我已經不在了」。吳奶奶的孫子也對外證實，奶奶已於去年12月31日不敵病魔去世。

據《四川觀察》報導，吳奶奶在影片中說道，「當你們看到這個影片的時候，我已經不在了，感謝抖音和大孫子，我這麼老了，還有那麼多人喜歡我，這三年我已經非常開心了，不要難過，你們會越來越好。」

▲吳奶奶生前的照片。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼90歲網紅奶奶吳老大過世。（圖／翻攝自微博）

▲▼90歲網紅奶奶吳老大過世。（圖／翻攝自微博）

▲吳奶奶生前的照片。（圖／翻攝自微博，上同）

吳奶奶的社群帳號發布公告指出，尊敬可愛的奶奶因病於2024年12月31日下午與世長辭，終年90歲因病告終，全家悲痛萬分！對奶奶患病期間，給予關心鼓勵的社會各界朋友，以及醫療工作者們致以誠摯的謝意！承蒙親友厚愛，吾不勝感激。

奶奶的孫子表示，奶奶原名龍秀蓮，是一名茶農，年紀大了就把她接到家人身邊照顧，2018年開始拍短影音，分享養生生活，「和網友互動是奶奶最開心的事，奶奶非常樂觀堅強，2024年8月，醫生說奶奶可能只剩20多天，但她與病痛抗爭了近4個月，最後還是離世了。」

相關消息引起網友感慨，一名粉絲表示，「奶奶的影片有歲月智慧，獨特幽默又暖心，她堅強樂觀面對老化病痛，也常幫鄰里調解糾紛，臨終前仍錄影片鼓勵大家，奶奶雖離去，這份溫暖卻永留人間，願天堂沒有疾病，吳奶奶一路走好。」

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