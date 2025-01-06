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八曜和茶被挖出「日文都亂寫」火速修改　網紅笑翻：光合作用？

▲▼八曜和茶「新北三重台北橋店」開幕人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲八曜和茶北上擴店排爆。（圖／記者蕭筠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日式飲品專賣店「八曜和茶」自北上展店後，狂吸大批消費者朝聖，話題不斷；不過，網紅多米多羅3個月前就發現，店家官網上的日文介紹，一堆都亂寫一通，像是和風茶寫成「能吃的湯」，豌豆蛋白翻成「一碗豆」。而該影片當時也釣出業者，除了感謝他的糾正外，更承諾會持續進行修正及改進。

多米多羅先前在YouTube頻道PO出影片，直指八曜和茶官網的日文介紹，很多文字都意義不明，像是有一段描述「煮完甘蔗的結晶體，才是確實能夠傳達甜味的東西」，這讓他看得一頭霧水，直呼「砂糖就砂糖，講那麼複雜，還砂糖是能夠傳達甜味的東西，為什麼我看飲料的介紹，你要跟我解釋砂糖的定義？」

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不僅如此，店家在自介中，將和風茶錯翻成「能吃的湯」，還有把黃金砂糖寫成「黃金砂」，這些字句也瞬間戳笑多米多羅，不禁笑問「所以你們是賣加了沙子的雞湯凍嗎？」

▲他先前發現，店家官網上有超多詭異日文。（圖／翻攝自YouTube／多米多羅Domidolo）

▲他先前發現，店家官網上有超多詭異日文。（圖／翻攝自YouTube／多米多羅Domidolo）

多米多羅還提到，有些品項的翻譯也很詭異，包括「燕麥奶X荔枝」後面硬加了荔枝的日文，「零酒精零茶啤」也有同樣問題；還有一款「滿點406」，旁邊寫加了豌豆蛋白，但日文卻翻成「一碗豆」。

最讓他驚呆的是，一款「炙燒308燕麥茶加牛奶」，下面介紹竟寫用柴燒碳素粉碎木工法，「還粉碎碳素咧？你是要做鉛筆喔？接著還寫慢烤又暖烤，根本沒有這個詞，然後最後一行最可怕，我這輩子聽都沒有聽過，上網搜了一下，只出現韓國農水產公司社長的相關詞，而下一句更寫『光合作用反應中，吸收光能，變得活躍狀態的葉綠素回歸平靜』，所以這杯飲料到底是什麼？

▲他先前發現，店家官網上有超多詭異日文。（圖／翻攝自YouTube／多米多羅Domidolo）

▲業者除了道謝外，也表示已進行修正。（圖／翻攝自YouTube／多米多羅Domidolo）

影片也釣出業者，表示「謝謝日語警察，多米多羅，我們會努力改進日文的部分，上個月我們有請日本的日文老師，做網路以及行銷輸出物後續的校正。網站及內容需要修正的資訊量較多，但我們一直都有持續地做修正以及改進。目前文字稿已經校稿完成，也準備官網資訊陸續上新。屆時，我們再次誠摯地邀請日文警察，幫我們持續確認以及審查，是否還有改進的地方。」

對此，大票網友洗版笑回，「超愛這個系列，看影片笑到淚流不止，期待日文警察的更新」、「這影片我連續看了四次，是正常的嗎？怎麼這麼療癒～」、「整部片都快笑死」、「浪煎龍片笑到一個飆淚」、「邊看這影片邊吃東西，差點笑到噎死」。

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