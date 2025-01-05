當歸「4大功效」降血糖又護腎　醫親測證有效：但4族群食用要小心

▲當歸「4大功效」降血糖又護腎，醫親測證有效。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

當歸是一種營養豐富的中藥材，經常被使用在各種藥膳當中，家醫科醫師李思賢指出，當歸中含有一種關鍵成分，食用可以有效降低空腹血糖，還能改善整體代謝，並能保護腎臟、減少血栓等，但糖尿病患者時務必注意血糖波動，避免發生低血糖，另外孕婦、哺乳期婦女與腫瘤患者也需在醫生指導下食用。

李思賢在臉書「思思醫師，陪你健康的好朋友」表示，最近有人告訴他，發現吃完當歸後，隔天空腹血糖異常低，事實上他也親自實驗過，在吃完當歸隔天的血糖真的有比平時還低，「當歸不僅能幫助暖身、補血，還在降血糖方面展現出非常值得注意的作用」。

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李思賢指出，根據研究，當歸含有一種關鍵成分「當歸多醣體」（APS），這是它調節血糖的秘密武器，當歸多醣體能有效降低空腹血糖，尤其是在血糖控制不佳的情況下，效果更為明顯，「在動物實驗中，當歸多醣體能顯著降低糖尿病小鼠的空腹血糖，還可以透過調節細胞因子水平，改善整體代謝功能，顯示當歸不僅能短期穩定血糖，還可能幫助身體建立更健康的代謝平衡，對糖尿病患者來說是一個值得嘗試的輔助選擇」

李思賢說，當歸長期以來也被用於婦科調理，有助於改善月經不調、緩解痛經的良藥，當歸還能幫助保護腎臟，減少高血糖引起的氧化壓力，對糖尿病相關的腎病變有一定效果，同時當歸中的活性成分還對心血管健康有益，可以改善血液循環，降低血栓形成的風險，對於血管健康也是一種有效的支持。

李思賢也提醒，當歸有許多健康益處，但畢竟是一種藥材，使用時仍需要謹慎，像糖尿病患者使用當歸時，務必注意監測血糖，避免血糖過低的風險，一定要與醫師保持溝通，還有孕婦、哺乳期婦女及腫瘤患者等特殊人群，也需在醫師指導下使用，「當歸並非人人適用，建議先諮詢專業人士，再合理使用」。