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大陸 大陸焦點 特派現場

港股新年首個交易日開黑盤　暫跌2.41%

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲港股新年開黑盤。（示意圖／CFP）

文／中央社

在2025年首個交易日，香港股市開黑盤，恒生指數在交易後45分鐘跌破2024年底堅守多時的20000點關口。

截自上午10時20分，恒指報19575點，下跌484點或2.41%，成交金額為港幣476億元。

在跌市中，銀行、創新科技及汽車公司股價全面下挫。

有市場分析師指出，踏入2025年，美國當選總統川普（Donald Trump）即將上任，外界普遍憂慮川普政府持續壓制中國，包括提高中國進口貨品關稅，對港股構成強大壓力。

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