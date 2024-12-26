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AV女優生下「繼兄的孩子」！曝戀情挨轟噁心　不畏酸民曬全家福

▲▼澳洲女演員、AV女優史佳蕾（Scarlet Vas）生下與繼兄的孩子。（圖／翻攝自IG）

▲ 史佳蕾和泰約喜得千金。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲女演員、AV女優史佳蕾（Scarlet Vas）和繼兄泰約（Tayo Ricci）陷入愛河，先前公布懷孕消息便招來眾多網友批評，但兩人不畏外界眼光，經常分享孕肚照片和甜蜜日常，近日宣布生下愛女，再度引發對兩人關係的討論，不過也有許多粉絲表示祝福。

根據《澳洲新聞網》，泰約25日PO出一張全家福，發文寫下，「我們的聖誕奇蹟終於來了，我們全家祝大家聖誕快樂」，第一張照片中他和史佳蕾抱著剛出生的女兒，第二張則是兩人輕握女兒小手的溫馨畫面。網友紛紛湧入留言祝福，「你會是最棒的爸爸」、「最美的聖誕奇蹟」、「真美好的家庭」。

▲▼澳洲女演員、AV女優史佳蕾（Scarlet Vas）生下與繼兄的孩子。（圖／翻攝自IG）

▲ 兩人去年在希臘辦了一場豪華婚禮。（圖／翻攝自IG）

史佳蕾與泰約（Tayo Ricci）在墨爾本長大，13歲那年因共同朋友而認識，不久後因父母結婚重組家庭，兩人也從朋友升格繼兄妹，卻愛上了彼此，去年9月砸大錢在希臘知名度假勝地舉辦婚禮，如今迎來第一個孩子。

儘管兩人並無血緣關係，這段戀情仍受到部分人士批評「好怪」、「噁心」。不過史佳蕾對外界質疑不以為意，先前受訪時直言，「老實說這不會影響我們，因為我們擁有彼此」，「我不太會看留言區，看了的話應該會笑出來，我們覺得酸民很有趣」，有時甚至會親自回應。

▲▼澳洲女演員、AV女優史佳蕾（Scarlet Vas）生下與繼兄的孩子。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 兩人常在IG放閃。（圖／翻攝自IG）

▲▼澳洲女演員、AV女優史佳蕾（Scarlet Vas）生下與繼兄的孩子。（圖／翻攝自IG）

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