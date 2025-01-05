　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

敘利亞當局：大馬士革機場1／7起恢復國際航班

▲▼ 敘利亞首都大馬士革。（圖／路透）

▲敘利亞首都大馬士革。（圖／路透）

文／中央社大馬士革4日綜合外電報導

敘利亞當局今天表示，首都大馬士革的主要機場將從下週起恢復國際航班營運。敘國前總統阿塞德上月被推翻後，這類商業班機在當地遭到中斷。

根據國營的敘利亞新聞社（SANA）報導，敘利亞民航及航空運輸總局（General Authority of Civil Aviation and Air Transport）局長沙利比（Ashhad al-Salibi）宣布：「我們將從7日開始，歡迎在大馬士革國際機場（Damascus International Airport）起降的國際航班。」

沙利比談到，他們向阿拉伯世界及其他區域的國際航空公司再次保證，「在夥伴協助下，我們已開始修復阿勒坡（Aleppo）和大馬士革的機場，以迎接來自世界各地的班機」。

國際援助飛機和其他國家的外交代表團已能在敘利亞降落，國內航班也已恢復運行。

卡達航空（Qatar Airways）本月2日宣布，睽違近13年後，它將恢復飛往大馬士革的班機，7日開始每週3個航班。

一名卡達官員上月告訴法新社，杜哈當局已向新敘利亞政府提供協助，以讓大馬士革的機場恢復營運。

自伊斯蘭主義組織領導的反抗軍去年12月8日推翻阿塞德（Bashar al-Assad）以來，法新社記者同月18日目擊第一架飛機從大馬士革的機場起飛，前往敘利亞北部的阿勒坡。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝
周杰倫才唱完大巨蛋竟「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕
柯文哲拜完被收押「城隍廟湧5星好評」！他曝阿北僅求1事
謝忻宣布新身分　清空IG未來動向曝
今轉雨！　明「強冷空氣」急凍7天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本青森縣積雪成災　時隔12年成立豪雪對策本部

巨大冬季風暴來勢洶洶　美國東部將急凍

敘利亞當局：大馬士革機場1／7起恢復國際航班

2025全球最強護照出爐！　台灣「免簽100國」排名曝光

奧地利聯合政府談判破裂　總理宣布數天內辭職

影片曝！巴基斯坦準軍事部隊遭自殺炸彈攻擊　至少6死25傷

以色列外長證實　加薩停火談判已在卡達重啟

拜登政府擬軍售以色列　價值逾2600億武器

俄軍攻擊烏克蘭東部村莊　擊落8枚美製ATACMS飛彈

烏拉爾航空A321埃及起飛10分鐘「引擎故障」　被迫緊急返航

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

九頭身警花變「粉紅衛兵」　搶劫落網驚見傲人身材！

#朱立倫 聲援民眾黨1/11上街！ #柯建銘 ：藍白會變光棍黨

柯建銘預告大罷免潮來了　嗆雙罷：41區藍委全罷掉

宋仲基狂讚老婆「真的很可愛」　工作遲到遭她教訓：你算什麼？

日本青森縣積雪成災　時隔12年成立豪雪對策本部

巨大冬季風暴來勢洶洶　美國東部將急凍

敘利亞當局：大馬士革機場1／7起恢復國際航班

2025全球最強護照出爐！　台灣「免簽100國」排名曝光

奧地利聯合政府談判破裂　總理宣布數天內辭職

影片曝！巴基斯坦準軍事部隊遭自殺炸彈攻擊　至少6死25傷

以色列外長證實　加薩停火談判已在卡達重啟

拜登政府擬軍售以色列　價值逾2600億武器

俄軍攻擊烏克蘭東部村莊　擊落8枚美製ATACMS飛彈

烏拉爾航空A321埃及起飛10分鐘「引擎故障」　被迫緊急返航

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

日本青森縣積雪成災　時隔12年成立豪雪對策本部

今「小寒」4禁忌做1事恐衰　3生肖最旺

巨大冬季風暴來勢洶洶　美國東部將急凍

敘利亞當局：大馬士革機場1／7起恢復國際航班

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

才唱完大巨蛋...周杰倫竟認「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕

首任氣象署長1／15要退休了　去年任內「颱風警報發布必登陸」

《魷魚遊戲2》朴圭瑛氣場超強！少女感修長身型秘訣公開　是芭蕾愛好者

2025全球最強護照出爐！　台灣「免簽100國」排名曝光

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

國際熱門新聞

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

卡特辭世全美降半旗！川普不爽就職日被觸霉頭

日AV女優海外賣淫闇黑SOP曝！一晚125萬入袋

烏拉爾航空A321　起飛10分鐘引擎故障

3歲妹在家遭2猛犬咬死　爸睡醒驚見滿地血

俄軍再奪烏東村莊　擊落8枚美製飛彈

拜登政府擬軍售以色列逾2600億武器

老公亂搞偷吃　人妻「確診愛滋」才知道

士兵援俄慘死！北韓狂壓消息　媽媽被封口

全球最長壽116歲辭世　每天喝這飲料

2025全球最強護照出爐！　台灣「免簽100國」排名曝光

日本AV女優赴港賣淫被捕！　驚人價碼曝

手機放床頭充電爆炸　恐怖燒傷照曝

別墅雙屍！情侶「詭異死在不同房」

更多熱門

相關新聞

敘反抗軍解散併入國防部　外籍戰士成軍官

敘反抗軍解散併入國防部　外籍戰士成軍官

敘利亞新領導層上周公布，已與國內反抗軍組織就解散併入國防部達成協議，目前已任命多名軍官。

柏林跨年夜濺血！男「超市揮刀狠砍」致2傷

柏林跨年夜濺血！男「超市揮刀狠砍」致2傷

敘利亞新政府靠攏烏克蘭　盼建立戰略夥伴關係

敘利亞新政府靠攏烏克蘭　盼建立戰略夥伴關係

加薩戰火狂燒1年　外溢中東撬動政局

加薩戰火狂燒1年　外溢中東撬動政局

敘利亞反抗軍達協議　同意解散併入國防部

敘利亞反抗軍達協議　同意解散併入國防部

關鍵字：

大馬士革敘利亞國際航班

讀者迴響

熱門新聞

狂嗑鮮蚵！20多歲男「一晚噴射30次」站不起來

苗博雅嘲諷黃國昌憔悴　網洗版要求道歉

謝忻清空IG宣布新身分！　「與網紅前輩成為一家人」

苗博雅道歉了！對至親仙逝「感同身受」

生於光緒年間！福建123歲人瑞元旦過世

得肺腺癌還負債百萬房租劉謙淒涼近況曝

震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了

嘲諷黃國昌憔悴「服喪嗎」　律師道歉了

今彩539頭獎4注中獎　獎落雙北、高雄

中華電信海底電纜被拖斷　抓到肇事貨輪

明天變天「北東溼答答」　下波冷氣團急凍更久

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

徐巧芯控透過隨扈投資中國　柯建銘還原時序打臉：必提告，法院見

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面