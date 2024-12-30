加薩戰火狂燒1年！外溢中東撬動政局　阿塞德50年鐵血統治11日崩塌

▲以色列與哈瑪斯在加薩的戰爭持續延燒，並在2024年對中東多個國家的局勢產生了變化。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

2023年10月7日，哈瑪斯從加薩走廊侵入以色列雷姆基布茲，對參加音樂節的以色列平民發動浴血大屠殺，還綁架了多名人質，引發雙方衝突。隨後，以哈戰爭持續延燒，戰火蔓延到了中東各地，除了波及其他國家與勢力，加劇以色列與黎巴嫩真主黨的對抗，還撬動敘利亞政權，造成阿塞德家族50多年的鐵血統治在短短11天內崩塌，中東局勢陷入空前混亂。

▲以色列在加薩南部拉法展開軍事行動。（圖／路透）

加薩戰爭打不停！哈瑪斯高階領袖多人陣亡 以色列調整戰略

以色列與哈瑪斯的戰爭在2024年進入新階段。1月15日，以色列撤出加薩北部後，宣布當地最激烈的戰鬥已結束，並將進入第三階段的低密度戰鬥。然而，這並不意味著局勢緩解。相反，衝突在接下來幾個月愈演愈烈。

2月，以色列將攻擊重點轉向難民聚集的拉法地區。美國出於對平民安全的考量，警告以色列需謹慎行動，但以色列堅持要求哈瑪斯釋放人質，否則將在3月10日展開大規模行動。隨著威脅升級，以色列的軍事行動在3月達到新一輪高潮。3月18日至4月1日期間，以色列空襲希法醫院，並聲稱擊斃多名哈瑪斯高層領導人。

聯合國於3月25日通過決議，要求以軍在齋戒月期間停火。然而，由於哈瑪斯不是國家，此決議無法對其構成約束力。儘管如此，決議仍對以色列的軍事行動施加一定壓力。以色列對美國在聯合國投票中選擇棄權深表失望，認為美國應該更堅定地支持以色列的立場。

▲以軍猛轟加薩，導致不少平民死亡。（圖／達志影像／美聯社）

4月初，以色列宣布撤出汗尤尼斯，短暫顯現出和平的可能性。然而，以色列在4月25日再次加大對拉法的攻擊力度，導致局勢進一步惡化。美國總統拜登公開警告，如果以色列繼續對拉法進行大規模攻擊，美國將考慮停止軍事援助。然而，這一警告未能有效緩和局勢，而以色列也在事後命令更多居民撤離拉法東部和中部。

5月24日，國際法院裁定以色列應立即停止軍事行動，美國也在5月31日宣布3階段的停火方案，讓戰爭出現短暫緩和跡象。6月，以色列解散戰時內閣，總理納坦雅胡宣布結束對加薩的最激烈戰鬥，將重心轉向黎巴嫩邊境應對真主黨的持續威脅。然而，納坦雅胡明確表示，與哈瑪斯的戰爭並未結束，戰爭只是在暫停後繼續，以達到完全消滅哈瑪斯的目標。

7月30日，哈瑪斯政治局主席哈尼雅（Ismail Haniyeh）為出席伊朗新任總統的就職典禮，前往德黑蘭並下榻於國營飯店。不料，哈尼雅當天在重兵嚴守的情況下，於飯店房內遭遇炸彈襲擊，當場被炸死，成為哈瑪斯折損的官員中最高級別的一位。

▲哈瑪斯政治領袖哈尼雅遇刺身亡。（圖／路透）

這起襲擊發生前，以色列宣布對黎巴嫩首都貝魯特的郊區展開空襲，以報復黎巴嫩真主黨在以色列占據的戈蘭高地發動火箭彈襲擊，真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）在以色列的空襲中死亡。

真主黨和哈瑪斯都是伊朗所支持的武裝團體。自以色列和哈瑪斯爆發戰爭以來，黎巴嫩真主黨幾乎每天都與以色列進行跨境交火，期間真主黨還轟炸了以色列北部的定居點。以色列接連發出攻擊後，伊朗聲稱將對以色列進行報復，引發外界對以哈戰爭外溢的擔憂。

▲以軍公布的無人機畫面顯示，辛瓦生前獨自一人在一間被炸毀的公寓內，其中一隻手傷勢嚴重，並包著傳統頭巾。他在生命最後時刻，朝逼近的無人機扔了一根棍子。（圖／達志影像／美聯社）

8月1日，哈瑪斯證實，以色列7月13日攻擊了汗尤尼斯，造成90多人死亡、300人受傷；卡桑旅領導人戴夫（Mohammad Deif）及其助手薩拉瑪（Rafa Salama）也在這場襲擊中死亡。以色列聲稱，戴夫去年10月7日策劃了對以色列的攻擊，而這場襲擊是對戴夫的報復。10月17日，哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）在加薩走廊被擊斃。

▲葉門反抗軍多次在紅海朝經過商船發射飛彈。（圖／路透）

以哈戰火蔓延中東 黎巴嫩、葉門「挺哈」反惹禍上身

以色列和哈瑪斯的戰爭不僅局限於加薩走廊，還引發了一系列地區性外溢戰爭。黎巴嫩的真主黨和葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）自2023年10月8日，就多次以支持巴勒斯坦為名，對以色列發動襲擊。

青年運動從曼德海峽（Bab el-Mandeb）附近，朝通過紅海的商船發射飛彈，有時還試圖強行登船，迫使海運公司在往返歐亞時改走非洲南端，令成本暴增。為此，美國帶頭號召多國在紅海進行護航任務，並在2024年1月12日上午，聯合英國對葉門境內的青年運動目標發起一系列空襲和巡弋飛彈襲擊，進一步擴大戰爭範圍。

同為盟友的黎巴嫩真主黨也持續攻擊以色列北部，引發以黎雙方自2006年以來最大規模的跨境衝突。以哈衝突在以色列把焦點轉向伊朗支持的真主黨民兵團體後擴大，以色列也將攻擊延伸進入黎巴嫩。

▲以色列將重心轉向應對真主黨的持續威脅後，持續猛攻黎巴嫩。（圖／路透）

以軍集中炮轟黎巴嫩！台灣衰卷爆炸案 美法插手促停火

以色列在2024年9月對黎巴嫩真主黨展開大規模行動。9月17日，黎巴嫩和敘利亞境內真主黨武裝份子持有的數千部金阿波羅AR-924呼叫器同時發生爆炸，爆炸遍及整個黎巴嫩，導致至少12人死亡、2750人受傷。

爆炸隔天，真主黨成員使用的對講機、智慧型手機、無線電設備等通訊設備，再次在全黎巴嫩範圍內引發第二波爆炸，至少造成30人死亡、750人受傷，進一步癱瘓了真主黨的通訊能力。黎巴嫩真主黨成員之所以廣泛使用呼叫器，是因為真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）認為，以色列已滲透他們的手機網路，因此要求組織成員改用呼叫器。

▲黎巴嫩真主黨發生通訊設備集體爆炸案，其中的呼叫器被指是台灣製造。（圖／翻攝X、路透）

由於爆炸事件中的呼叫器為設於台灣新北市汐止金阿波羅公司的產品，導致台灣捲入事件，不過金阿波羅在爆炸事件後發布聲明稱，事件中的呼叫器是匈牙利BAC CONSULTING KFT公司所生產製造，金阿波羅公司僅授權使用其商標。

報導稱，這些設備在送往黎巴嫩之前在伊朗被以色列人員植入爆炸物。美媒CBC引述2名前摩薩德特工指出，以方為了讓真主黨採購金阿波羅的呼叫器，特意發布虛假廣告和虛假測評，還開設多家空殼公司，將這些呼叫機賣給真主黨。

▲類似發生爆炸的黎巴嫩真主黨呼叫器（俗稱BB Call）。（圖／達志影像／news.com）

以色列的行動並未止步於通訊裝置爆炸事件。9月23日，以色列對黎巴嫩發動大規模空襲，造成641人死亡、2058人受傷。9月27日，貝魯特南部的真主黨總部被以色列空軍摧毀，領袖納斯拉勒在空襲中身亡。這一行動被視為以色列在打擊真主黨領導層上的一次重大勝利。

在對真主黨展開高強度空襲的同時，以色列於10月1日宣佈發起「有限地面行動」，對黎巴嫩南部展開入侵。儘管以色列對其行動的具體範圍保持模糊，然而這些地面行動使黎巴嫩的邊境局勢進一步惡化。

▲以黎簽署停火協議後，不少人迫不及待地帶著行李、床墊回家。（圖／達志影像／美聯社）

11月26日，在美法2國的斡旋下，以色列與真主黨達成一項為期60天的停火協議，並於隔日生效。協議要求以色列從黎巴嫩分批撤軍，向南移動返回邊界另一側；真主黨則撤離黎巴嫩南部的武裝組織，並一路退至利塔尼河（Litani）以北。然而，以色列宣布停火僅限黎巴嫩，對加薩的戰爭仍持續進行，令全面結束這場衝突更顯困難。

▲敘利亞反抗軍僅用11天就推翻阿塞德家族長達50多年的鐵血統治。（圖／路透）

伊朗蠟燭兩頭燒！敘利亞突爆政變 阿塞德家族50年政權11天崩塌

在敘利亞，已故總統哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）自1971年成為總統以來，其家族就持續掌握該國政權50多年。哈菲茲．阿塞德在2000年6月死亡後，由其子阿塞德（Bashar al-Assad）接班，而伊朗則長期為阿塞德家族提供軍事支持與援助。

然而，以色列與哈瑪斯的戰爭以及黎巴嫩的衝突，令伊朗在地區戰爭中深陷泥沼，無暇支援其敘利亞長期盟友。敘利亞反抗軍利用這一契機，發動對阿塞德政權的最大規模攻勢。11月27日，反抗軍首先攻擊阿勒頗（Aleppo）西部的政府軍據點，拉開對阿塞德政權致命打擊的序幕。阿勒頗的戰鬥迅速失控，反抗軍在短時間內占領當地。

11月30日，阿勒頗淪陷，成為反抗軍取得的重要勝利之一。隨後，反抗軍士氣高漲，向敘利亞中西部的重要城市哈馬（Hama）發動攻勢。12月5日，反抗軍完全奪取哈馬，並在進入城市後進行慶祝。CNN報導的畫面顯示，反抗軍對自己的迅速勝利感到驚訝且難以置信。

▲阿塞德政權垮台後，敘利亞民眾紛紛走上街頭慶祝。（圖／路透）

隔天，反抗軍繼續向首都大馬士革推進，接連奪取了德拉市（Daraa）與第3大城荷姆斯（Homs）的完整控制權。12月8日，反抗軍在僅面臨極少政府軍的抵抗下進入首都大馬士革。政府軍防線迅速瓦解，安全部隊在撤退時焚毀敏感文件，而總統阿塞德則在當天清晨搭機逃走，其家族對敘利亞長達50多年的統治戛然而止。

阿塞德政權的倒台並非僅僅因為反抗軍的進攻，而是因為伊朗對敘利亞的軍事支持在多線戰爭壓力下嚴重削弱。伊朗自10月以來，先後對以色列展開報復性空襲，同時還須應對在伊拉克、敘利亞境內針對美國和以色列的襲擊行動，導致無力援助敘利亞政府軍。這種支援缺口為反抗軍提供了決定性優勢。

然而，敘利亞政權的垮台並未帶來穩定。反抗軍的快速推進雖然贏得了城市控制權，但後續治理能力和對安全的掌控仍面臨巨大挑戰。同時，阿塞德政權的覆滅在敘利亞全國留下了權力真空，可能成為恐怖組織和其他武裝勢力迅速壯大的溫床。未來，敘利亞是否能迎來真正的和平，仍是一個充滿變數的難題。

▲敘利亞總統阿塞德已和妻子一起逃到俄羅斯避難。（圖／達志影像／美聯社）

加薩停火無限耽擱 中東政局未來難測

2024年的以哈戰爭從加薩走廊延伸至黎巴嫩、敘利亞等地，深刻改變了中東地緣政治格局。以色列在多條戰線上作戰，而周邊國家和武裝組織的介入讓戰爭更加複雜和持久。隨著敘利亞阿塞德政權的倒台和以黎簽署停火協議，加上以色列最近再與哈瑪斯重啟間接磋商，令中東局勢暫時得到緩解。然而，哈瑪斯指控以色列提出「新條件」，耽誤加薩戰爭達成停火協議，長期和平仍然遙不可及。