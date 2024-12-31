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敘利亞新政府靠攏烏克蘭　盼建立戰略夥伴關係

▲敘利亞新任外交部長希巴尼（右）與烏克蘭外交部長西比哈（左）。（圖／路透）

▲敘利亞新任外交部長希巴尼（右）與烏克蘭外交部長西比哈（左）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

敘利亞新任外交部長希巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）30日表示，敘利亞希望與烏克蘭建立戰略夥伴關係，涵蓋政治、經濟、社會及科學等領域。烏克蘭在俄羅斯影響力減弱之際，正積極與敘利亞新伊斯蘭主義政府發展外交關係。

希巴尼在與烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）會談時指出，「敘利亞與烏克蘭的人民有著相似的經歷與苦難，我們都經歷了多年動盪。」希巴尼提到，敘利亞從2011年至2024年的內戰，以及烏克蘭自2022年全面遭俄羅斯入侵以來的經歷，有著共通之處。

西比哈則表示，烏克蘭將持續向敘利亞提供糧食援助，包括將於31日抵達的20批次麵粉。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也在當天的影片講話中提到，「幫助敘利亞重建穩定，對烏克蘭實現和平具有重要意義。」

澤倫斯基強調，「與後阿薩德時期的敘利亞恢復外交與經濟合作是正確的方向。我希望新政府能遵守國際法，這是過去阿薩德政府無法也不想做到的。」

作為「烏克蘭糧食」計畫的一部分，烏克蘭首次向敘利亞提供500公噸小麥麵粉的援助，與聯合國世界糧食計劃署合作推動此項人道行動。此前，敘利亞在阿薩德政府時期主要從俄羅斯進口糧食，而非烏克蘭，但由於新政府上台，俄羅斯對敘利亞的糧食供應中斷，原因包括支付延遲及新政府的不確定性。

阿薩德政府被推翻後，敘利亞的軍事基礎設施，包括俄羅斯在拉塔基亞的赫梅米姆空軍基地和塔爾圖斯的海軍設施未來將何去何從成為焦點。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，這些軍事基地的地位將與敘利亞新政府協商。

新領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa）本月表示，敘俄關係應符合雙方共同利益，並在最近的訪談中採取和解基調，但未詳細說明雙方合作的具體內容。

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