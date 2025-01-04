北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布：搭捷運、飯店用餐

▲北部1名麻疹個案7天前曾現身台中，衛生局公佈足跡。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府衛生局公布台中市出現首例本土麻疹確診個案後再度表示，已接獲北部縣市衛生局通知，1名確診個案曾在去年12月28日可傳染期間，在台中搭乘捷運、高鐵，並在烏日區臻愛花園飯店用餐，提醒民眾如有足跡重疊者，務必落實自主健康監測，若出現疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

衛生局昨晚接獲北部縣市衛生局通知，有名麻疹確診個案曾在去年12月28日來過台中，經疫調後公布該個案足跡，上午10點30半，搭乘台中捷運（文心櫻花站至台中高鐵站），11點30分至16點30分，在烏日臻愛花園飯店用餐；16點32分至17點33分，搭高鐵0568車次、第2車廂到台北。

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▲台中出現首例本土麻疹個案，衛生局公佈足跡。

至於台中市本土首例確診個案的足跡，12月28日晚上8點55分，高鐵左營站至高鐵台中站，160車次、第2車廂，9點50分，搭公車159號，高鐵台中站至中山堂站；12月29日晚上9點10分，健行路50嵐，9點30分，篤行路滿頭汗鴨血臭豆腐；12月30日，上午10點30分，篤行路朵莉早午餐，晚上9點15分，永興街錦龍廣東粥，9點30分，健行路50嵐；12月31日，上午7點，民權路美味廚房早午餐，下午5點57分，公車159號，中山堂站至高鐵台中站，晚上7點20分，搭高鐵到左營站，第153車次，第4車廂。

衛生局表示，民眾若有足跡重疊並出現出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫診治。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。