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中華郵政元旦起推保單借款優惠利率　擴大紓困經濟弱勢

▲▼中華郵政,郵局,儲匯。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政針對經濟弱勢推出壽險保戶借款優惠利率。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為擴大協助經濟弱勢的郵政壽險保戶，中華郵政公司今(30日)宣布，將提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，申辦期間自114年1月1日至3月31日，優惠期間3年。

中華郵政明年元旦起將針對經濟弱勢保戶，推出保單借款優惠利率2.165%紓困方案，適用保險費付足1年以上，累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款之有效契約保單。

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該優惠利率申請人適用對象，包括身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭，或因失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等，致實質收入減少，而導致經濟困難者，或客戶表達自己無雇主，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者。

中華郵政表示，申請人得檢附相關證明文件，譬如身心障礙者手冊、中低收入戶、縣市政府審核通過、資遣、無薪假、薪資差異等證明或佐證資料，並持前述保單向中華郵政公司提出申請保單借款，同一要保人最高累計新增借款金額為10萬元。

申請人如曾辦理紓困借款者，需先全部清償申請人前一年度或之前已辦理之借款餘額。優惠期間屆滿未償還之借款，將自動回復適用原保單之借款利率。

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