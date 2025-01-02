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完善弱勢交通網！花蓮敬老愛心車隊新增至10家　647車提供服務

▲花蓮縣政府敬老愛心計程車叫車資訊一覽表。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府敬老愛心計程車叫車資訊一覽表。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府敬老愛心計程車隊補助計畫自113年3月1日開始補助65歲以上長者搭乘以來，截至11月份已有35萬餘人次長者及身心障礙朋友們受惠，為持續落實交通保障，縣府去年辦理公開甄選作業，甄選結果今年共計10家計程車行（隊）、647輛計程車提供服務。

花蓮縣縣長徐榛蔚表示截至去年9月縣內長者及身心障礙者計7萬7,275人、佔本縣人口的24.46%，身心障礙及長者族群的福利權益一直都是縣府重要關注的政策，考量不便駕車時或家中無其他家屬可接送等外出受限情形，影響其就醫、社會參與等權利，自今年1月1日起與10家計程車行（隊）簽約，持續減輕的交通經濟負擔，希冀能降低出行的不便，更加落實保障縣民朋友們對「行」的無障礙基本權益。

花蓮縣政府社會處表示，花蓮縣因受限於地形緣故，在交通網絡的布建上本屬不易，尤其偏鄉地區或南區的資源相對缺乏，而對於長者及身心障礙者的交通資源取得更是窒礙難行，為加強資源可及性與可近性，甄選了10家計程車行（隊）113年接續服務長者及身心障礙朋友。

民眾如欲申請敬老愛心卡，請攜2張（1或2吋）相片、身分證及身心障礙證明（如無則免）至各戶政事務所臨櫃服務，另敬老愛心計程車的補助（補助每趟70％每月1,000點，當月點數未用完即失效）已設定每月自動存入敬老愛心卡中，只需於搭車前至各大連鎖便利商店自行儲值足夠30%車資自付額，下車時直接刷敬老愛心卡付費即可享有車資優惠！

另提醒，依據花蓮縣敬老及身心障礙者乘車補助作業要點第六條第(五)項規定，敬老愛心卡「限本人使用」，倘經查獲非本人使用，輕則收回卡片停止申請、重則面臨相關相關法律責任，請勿以身試法！(其他詳細資訊請洽縣府社會處官網：https://reurl.cc/OG1pvv)

叫車資訊如下(依筆畫數排序)：
◆ 大漢計程車行 ：0800012022（免付費電話）、0975-921829 (申訴專線：0975-921829)
◆ 大鑫汽車行：0800-570570（免付費電話）（申訴專線：0989-262877）
◆ 中信計程車行：0800-301234(免付費電話)、03-8343333（申訴專線: 0979-654666）
◆ 中興計程車行：0800-554477（免付費電話）、03-8547547、LINE叫車 ID:@560rfmnt（申訴專線: 0952-269292）
◆ 仟合計程車行：03-8353600、仟合APP車隊、LINE叫車 ID:@taxi038353600（申訴專線：0900-625318）
◆ 台灣大車隊 ：55688按9再按5、55688APP叫車（申訴專線:55688轉9）
◆ 全家計程車行：0800-255255（免付費電話）、03-8331133（申訴專線: 03-8331133）
◆ 南昌汽車行：0800-539539（免付費電話）、03-8539539（申訴專線: 0912-091937）
◆ 通用計程車行（車輛多為通用型計程車，優先載送輪椅族群） ：03-8512666 (申訴專線:0909-221115)
◆ 統一汽車行：0800-046046（免付費電話）、03-8460000、統一叫車APP、LINE叫車 ID:@tong1（申訴專線：0970-604605）
 

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關鍵字：

弱勢交通網絡敬老愛心新增服務

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