韓國瑜寒冬送暖！率基金會捐2300份愛心餐　喊話「用愛照亮台灣」

▲立法院長韓國瑜率基金會捐出2300愛心餐 。（圖／翻攝自Facebook／典亮慈善基金會）

記者郭運興／台北報導

由立法院長韓國瑜擔任董事長的財團法人典亮慈善基金會，昨（30日）宣布從2025年1月1日至1月27日，將發起「典亮時刻-分享溫飽愛」公益活動，率先捐出2300份愛心待用餐，希望藉著他們拋磚引玉，把這股溫暖傳遞到更多人手中，尤其是那些在寒冬中最需要幫助的弱勢族群，讓大家攜手，共同創造「典亮時刻」，用分享的愛心點亮寒冬，照亮台灣。

韓國瑜表示，12月30日「典亮時刻-分享溫飽愛」 公益活動，率先捐出 2300份愛心待用餐，並攜手鬍鬚張便當、虎爺五彩蒸餃、基隆營養三明治、佳貝幸福鍋物 等四家餐飲品牌，共同將飽足與溫暖送到全台弱勢族群的手中。

韓國瑜表示，四家餐飲品牌，將飽足與溫暖送到全台弱勢族群的手中，這2300份待用餐，象徵了每一位善心鄉親的愛心力量。他們只是拋磚引玉，期待更多的台灣人民一起加入，把這股溫暖傳遞到更多人的手中，尤其是那些在寒冬中最需要幫助的弱勢族群。

最後，韓國瑜強調，這份簡單的餐點，承載的不僅是飽足，更是一份關懷、一份尊重，讓大家攜手，共同創造這個 「典亮時刻」，用分享的愛心點亮寒冬，照亮台灣。

▼立法院長韓國瑜率基金會捐出2300愛心餐 。（圖／翻攝自Facebook／典亮慈善基金會）