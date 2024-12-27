台南勞工局結合五大市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

▲台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將台南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，協助生活陷入困境弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將台南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，協助生活陷入困境弱勢職災勞工家庭。

27日由勞工局長王鑫基與台南市總工會常務理事李仁耀、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市產業總工會秘書長黃育德、台南市職業總工會秘書長吳允昌、臺南直轄市總工會理事長黃江福等代表，一起前往3位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈6萬元之慰問金。

首站來到安平區關心邱姓勞工，其於2024年10月於貨梯搬貨時，貨梯忽然掉落，導致氣胸、肋骨斷裂、右腿骨折等全身多處受傷，於醫院住院多日，目前持續醫療休養中，案家房屋為出租公寓，案妻本身有身障輕度手冊，目前又診斷出罹癌，醫療費用龐大，案家生活陷入困境；住在白河區李姓勞工案主於2024年4月上班途中發生車禍，導致身體多處挫傷與手部骨折，目前休養中，暫時無法重返原職場，其先生已過世，獨自養育兩名就學中的子女，與公婆同住，有中低收入戶之資格。李姓勞工於休養期間公司雖有給予職災補償，但微薄的職災補償無法負擔日常生活及醫療費用等支出，經濟困難，需要給予協助。



另住在後壁區的41歲謝姓案主，本身是中低收入戶者，於2024年11月在工作時巡檢發現設備異常，隨即實施異常排除，作業時不慎左腳遭設備夾捲導致腳趾頭筋膜嚴重受損，已進行三次的清創及補肉手術，目前在家休養中無法工作，需撫養3名孩子，目前醫療費用及生活開銷皆由案妻薪資及有限的補償金支付，經濟陷入困頓需要協助。

台南市關子嶺勞工育樂中心委由富野集團旗下的關子嶺富野溫泉會館經營，依合約規定富野集團除每年固定提撥回饋金做為勞工團體發展基金外，加碼每月提撥3萬元存入專戶作為職災弱勢勞工慰問金，27日由勞工局長王鑫基與關子嶺溫泉會館尤麗君協理，共同前往探視慰問住在安南區新住民單親媽媽，因其20歲次子於上班途中發生車禍傷及腦部救治後呈植物人，發送慰問金協助其沉重的照護費用；另官田區66歲楊先生為身障中低收入戶，從事拆卸工作時右手無名指末端遭截肢，後來因中風無法工作，靠每月政府補助8千多元，撫養就學中的孩子。尤協理關懷慰問轄區內這2戶因職災而讓家庭陷入困境的弱勢勞工，並致贈慰問金共20萬元。

勞工局長王鑫基表示，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派職災專業服務人員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助。

勞工局局長王鑫基特別感謝台南市五個市級總工會及關子嶺富野溫泉會館，願意協力共同提供職災慰問的服務，也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤之交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽專線06-6377337民治市政中心；06-2982334永華市政中心洽詢職災專業服務員。