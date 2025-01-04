71歲老婦遭襲！　4不良少女圍毆搶劫「結局神展開」

▲ 羅莎遭不良少女圍毆攻擊，4人至今仍未落網。（圖／NYPD）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約71歲婦人羅莎（Linda Rosa）元旦當天前往教堂做禮拜，路上遭4名不良少女暴力圍毆，企圖搶劫財物，不過她反應十分迅速，當場抓住少女頭髮將她們制伏，成功自保。

《紐約郵報》報導，事發於1日傍晚約6時，退休紐約大都會運輸署（MTA）員工羅莎當時剛從地鐵下車通過閘門，就遇上4名不良少女，其中一人試圖搶走她的手提包時，她馬上決定抵抗，這時另一名少女也出手想搶她的包包，還開口嗆她，「喔妳想打架嗎？」

羅莎繼續緊握手中的包包，過程中有人揮拳毆打她的臉部，導致眼鏡掉到地上，鼻子也被打傷，另一人則分散她的注意力，伸手從包包裡搶走一個裝著身分證和醫療紀錄的小包，而羅莎這時還在和毆打她的少女纏鬥。

羅莎回憶，她一面堅持不放手，一面試圖攻擊少女腿部，但因腳伸得不夠長，反而摔倒在地被踩了一腳。當一名少女企圖踩向羅莎頭部時，羅莎迅速起身抓住她的辮子，繞在自己的右手上用力一扯，逼對方低下身來。

羅莎開始大喊尋求幫助時，又有另一名少女朝她走來，於是她改用左手用相同手法纏住對方頭髮，讓兩人都動彈不得，其他2名少女見狀開始求饒，「放開她們！」但羅莎不甘示弱，繼續緊抓2人不放，後來才鬆手開始撿自己掉落地上的物品，揚言要報警時4人便倉皇逃跑。

羅莎隨後前往附近的布魯克林教堂求助，教堂人員為她報警並協助將她送醫，所幸她的傷勢並無大礙。她事後表示，「感謝上帝，她們沒有武器，感謝上帝，我沒有心臟病發或中風而死！」

警方公布地鐵站內監視器畫面，拍下4名少女通過旋轉門的身影，但她們截至3日仍未落網。不過羅莎表示，她已經決定原諒她們，認為「她們不知道自己在做什麼，這只是青少年無知的愚蠢行為」。