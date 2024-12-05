　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳昭姿喊「聖母瑪利亞是代理孕母」挨批！緊急道歉：有錯就認

▲▼民眾黨立委陳昭姿受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者洪巧藍攝）

記者閔文昱／綜合報導

《人工生殖法》政策急轉彎和「代理孕母」脫鉤，引發社會關注。曾身為藥師的民眾黨立委陳昭姿推動國內代理孕母合法多年未果，她今（5日）批評政府違憲剝奪病友生子權利，並主張「聖母瑪利亞就是代理孕母」生下耶穌，希望能說服宗教團體支持，說法一出引發爭議。對此，陳昭姿晚間也在臉書發文道歉了。

「有錯就認，絕不逃避。」陳昭姿晚間發文表示，對於自己今天在媒體上表示「聖母瑪利亞是代理孕母」一事，她在不了解聖經教義的情況下，做出不合適且錯誤的比喻，「我要向被我傷害、冒犯到的朋友們、教友們致上最深的歉意。」

陳昭姿強調，利他代孕的精神，其實和許多宗教所倡導的愛、包容與平權是一致的，未來她會更加謹言慎行，也請大家繼續鞭策，「我再次為我的失言道歉。」

針對立院衛環委員會5日審議「人工生殖法」部分條文修正草案，國健署態度忽然急轉彎，2日上午支持人工生殖跟代理孕母一起修法，下午卻說將代理孕母脫勾處理，陳昭姿今在立法院拿出「賴清德總統早在2002年擔任立委時就提案修法，內容就包含代理孕母」，質疑現在民進黨主張切割「是為反而反嗎？」她也提到，國健署20多年來的做了多少研究和調查，「民進黨20分鐘記者會，就把20年來心血全部推翻，這就是政治霸凌專業。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
國光獎金發4.6億創新高！　林郁婷領2090萬元最多
直擊／林家正也來看周杰倫！台下全是大明星　大巨蛋當場暴動
掃地機器人抓姦情！　拍到人妻「小王面前脫光光」
西班牙男見「廟門黑黑」！抹布沾松香水用力擦　百年古蹟秒毀容
花蓮死亡車禍！女騎士闖紅燈遭撞1死1重傷　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

收41發子彈！黃國昌批警政署「放消息無恥」　憂「回家完蛋」妻擔心狂罵

陳昭姿喊「聖母瑪利亞是代理孕母」挨批！緊急道歉：有錯就認

用路人注意！市民高架東寧、環河匝道12／17起實施交管

內委會多次口角延會　綠「文攻」選罷法藍今未闖關出委

中媒羞辱中山女高　議員批：蕭旭岑竟檢討台灣校長及家長

台中連獲全國最幸福城市+施政滿意度6都第1　盧秀燕回應了

盤點陸生團訪台爭議！　綠議員轟：配合大內宣的訪團多來無益

西門町萬年大樓「吉伊卡哇一番賞詐騙」　北市府出手：將稽查

快訊／賴清德飛抵帛琉！　直奔總統府與惠恕仁舉行雙邊會談

張惠妹是哪一族？蔣萬安糗答「阿美族」　原住民議員傻眼：你慘了

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

機車突「插隊」撞臨檢站　警民全傻眼：這也要搶？

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅：要就別過、過了別吱吱喳喳

收41發子彈！黃國昌批警政署「放消息無恥」　憂「回家完蛋」妻擔心狂罵

陳昭姿喊「聖母瑪利亞是代理孕母」挨批！緊急道歉：有錯就認

用路人注意！市民高架東寧、環河匝道12／17起實施交管

內委會多次口角延會　綠「文攻」選罷法藍今未闖關出委

中媒羞辱中山女高　議員批：蕭旭岑竟檢討台灣校長及家長

台中連獲全國最幸福城市+施政滿意度6都第1　盧秀燕回應了

盤點陸生團訪台爭議！　綠議員轟：配合大內宣的訪團多來無益

西門町萬年大樓「吉伊卡哇一番賞詐騙」　北市府出手：將稽查

快訊／賴清德飛抵帛琉！　直奔總統府與惠恕仁舉行雙邊會談

張惠妹是哪一族？蔣萬安糗答「阿美族」　原住民議員傻眼：你慘了

盤點5個法國質感小眾牌！Jennie私服曬可頌包、Polène是巴黎女人最愛

收41發子彈！黃國昌批警政署「放消息無恥」　憂「回家完蛋」妻擔心狂罵

直擊／林家正也來看周杰倫了！　「台下全是大明星」大巨蛋當場暴動

全聯「泡麵大集合」最低6元！2024年「熱銷排行榜TOP 5」出爐

陳昭姿喊「聖母瑪利亞是代理孕母」挨批！緊急道歉：有錯就認

地主求助！住30年驚覺「房子蓋在鄰居土地」　整條巷子多戶蓋錯

用路人注意！市民高架東寧、環河匝道12／17起實施交管

內政部指租金實登「恐現負面影響」　業者一面倒支持透明化

眾量級Andy分手家寧「不捨搬離9年房間」！　認了：這裡對我很重要

老公尺寸超巨「人妻壞壞超自卑」　下一步恐離婚！網嘆：傻傻的　

弟用門綁線拔牙喊窩不敢　媽猛偷踹一腳…他大爆哭

政治熱門新聞

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

民進黨戒嚴文挨轟　呱吉「1比喻」4000人讚爆

謝寒冰猜她發「戒嚴文」　黃捷駁斥：這太荒謬了吧

張惠妹是哪一族？蔣萬安糗答阿美族

預言尹錫悅下場　邱毅點名台灣2人：怕不怕？

民進黨刪文無效！韓媒：台灣執政黨支持戒嚴

賴清德走進關島總督官邸！我國總統第一人　現場罕播中華民國國歌

陸媒酸中山女高「馬龍進了盤絲洞」　學生怒發聲明

民進黨刪文又反嗆　范琪斐：到底覺得人民多笨?

民進黨戒嚴文登上韓媒　粉專轟丟臉

幕後／賴清德半夜被叫醒整夜未眠　無時差彙報南韓情資＆因應劇本

搶不到！球迷攔超商宅配車搶12強版《職棒雜誌》　蔡其昌：會再刷一版

波波醫師三原則！政院禁開後門　卓榮泰：原優化偏鄉計劃停止適用

快訊／賴清德突破了！　成台灣首位踏進總督府官邸、關島議會總統

更多熱門

相關新聞

籲「賴清德為戒嚴文出面道歉」　黃暐瀚：勇於認錯勝過硬掰

籲「賴清德為戒嚴文出面道歉」　黃暐瀚：勇於認錯勝過硬掰

南韓總統尹錫悅3日突襲宣布戒嚴，立法院民進黨團卻在Threads發出疑似「挺戒嚴」貼文，引起軒然大波，旋即刪除。對此，媒體人黃暐瀚今（5日）表示，已刪除的po文，就算不至於「稱讚戒嚴」，卻也完全嗅不到「譴責」的味道，認錯是必要的，如果身為黨主席的賴總統願意，親自出面道歉，公開說明撰文緣由，並宣示「反對戒嚴」的可能性，才能讓民眾相信。他強調，道歉需要勇氣，但態度會影響往後人民的評價，勇於道歉，絕對勝過硬掰。

反立院強審代孕法案！民團批：經濟弱勢女性恐遭剝削

反立院強審代孕法案！民團批：經濟弱勢女性恐遭剝削

賴清德任立委曾提案代孕　陳昭姿批修法脫鉤「政治霸凌專業」

賴清德任立委曾提案代孕　陳昭姿批修法脫鉤「政治霸凌專業」

開放代孕沒社會共識　脫鉤版本月底前送出

開放代孕沒社會共識　脫鉤版本月底前送出

綠稱「預防勝於治療」　白批冷血

綠稱「預防勝於治療」　白批冷血

關鍵字：

代理孕母人工生殖法政府政策社會關注道歉

讀者迴響

熱門新聞

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！

王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

暗黑版楊謹華首部成人影片《淫后》

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

東京流鶯一條街88人被捕！16歲女缺錢下海

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面