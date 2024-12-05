陳昭姿喊「聖母瑪利亞是代理孕母」挨批！緊急道歉：有錯就認

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者洪巧藍攝）

記者閔文昱／綜合報導

《人工生殖法》政策急轉彎和「代理孕母」脫鉤，引發社會關注。曾身為藥師的民眾黨立委陳昭姿推動國內代理孕母合法多年未果，她今（5日）批評政府違憲剝奪病友生子權利，並主張「聖母瑪利亞就是代理孕母」生下耶穌，希望能說服宗教團體支持，說法一出引發爭議。對此，陳昭姿晚間也在臉書發文道歉了。

「有錯就認，絕不逃避。」陳昭姿晚間發文表示，對於自己今天在媒體上表示「聖母瑪利亞是代理孕母」一事，她在不了解聖經教義的情況下，做出不合適且錯誤的比喻，「我要向被我傷害、冒犯到的朋友們、教友們致上最深的歉意。」

陳昭姿強調，利他代孕的精神，其實和許多宗教所倡導的愛、包容與平權是一致的，未來她會更加謹言慎行，也請大家繼續鞭策，「我再次為我的失言道歉。」

針對立院衛環委員會5日審議「人工生殖法」部分條文修正草案，國健署態度忽然急轉彎，2日上午支持人工生殖跟代理孕母一起修法，下午卻說將代理孕母脫勾處理，陳昭姿今在立法院拿出「賴清德總統早在2002年擔任立委時就提案修法，內容就包含代理孕母」，質疑現在民進黨主張切割「是為反而反嗎？」她也提到，國健署20多年來的做了多少研究和調查，「民進黨20分鐘記者會，就把20年來心血全部推翻，這就是政治霸凌專業。」