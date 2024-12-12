內湖分局長遭議員爆「涉霸凌3警」　新北市警局：審議認定不成立

▲劉美芳指控，蕭惠珠(中)涉嫌霸凌3名員警。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉人豪／新北報導

台北市內湖區一對母女遭詐1200萬，不料遭承辦的劉姓員警冷嘲熱諷「原來妳還活著」，母女倆悲憤交加走上絕路，日前內湖分局長蕭惠珠稱，已在案發第一時間向家屬道歉。新北市議員劉美芳今（12）日指控，蕭惠珠2022年涉嫌霸凌3名員警，導致離職人數增加。新北市警察局回應，審議結果認定不成立職場霸凌。

劉美芳今記者會指出，蕭惠珠任新北市警察局訓練科科長時，涉嫌霸凌3名員警，不僅將繁重工作交給剛到職的處理，且常言語咆嘯並在群組責罵等，導致大量員警轉調其他科。不過劉美芳並未拿出相關證據。

對此，新北市警察局督察長林故廷說明，本案陳情人於2023年5月申訴時，警察局即已受理並經外部專家、學者共同召開審議，審議結果認定不成立職場霸凌；陳情人對審議結果亦無依救濟程序向提出申訴。

林故廷指出，當時未提申訴陳情人部分，本局將依「警察機關職場霸凌防治及處理作業要點」規定，主動調查釐清事實，秉公處理；並加入外部專家學者，外部的專家學者絕非被申訴的當事人可以影響決定，俾利公正審議制度。本局將持續關懷同仁身心狀況及加強宣導職場霸凌防治及相關申訴機制，同時提醒各主管秉持理性、包容的態度與同仁互動，以建構友善職場環境。