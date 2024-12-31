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約會日突然月經來　「衛生棉用完了」尷尬爆！心儀對象1舉動超暖

下體,大腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲月經突然來了。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

「月經」對很多女性來說，會擔心經痛、身體不適、外漏等。一名女網友表示，要跟心儀的對象出門，卻剛好遇到月經來的尷尬狀況，更崩潰的是，衛生棉居然用完了；而心儀對象似乎知道她遇到困難，帶著衛生棉出現在家門前，讓她超感動。

《泰格與雪兒》影片中，女網友跟心儀對象出門，想喝杯飲料時，男生還提醒她只能喝熱的，擔心她月經快來，喝冰的肚子會不舒服，瞬間讓她感到很暖心。

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▲▼ 。（圖／AI小組）

▲▼心儀對象貼心買了衛生棉。（圖／網搜小組）

▲▼ 。（圖／AI小組）

某天，女網友再次跟心儀對象約見面，化好妝準備站起來時，發現月經來了，擔心會漏出來夾著衝去廁所，「怎麼剛好月經來啦！」更崩潰的是，家中衛生棉剛好用完了，只好傳訊息跟心儀對象表示，月經突然來了，要他稍等一下。

正苦惱著該怎麼辦時，門鈴響了，女網友開門看到男生露出溫暖的笑容，手上還拎著一大袋衛生棉，像看到救星一樣。她開心直呼「你很懂買欸，我剛好都用愛康」，男生表示，看到包裝簡約，上面還寫著「超引力涼感棉」，感覺可以瞬間涼爽，就直接買了。女網友也大讚，這款衛生棉有超過3000個瞬吸導流孔洞，吸收力超強，量再大都不用怕。

愛康 超引力涼感棉：吸力再升級！吸得快，涼更快！

• 愛康史上最「速吸」衛生棉：首創「雙層菱格溝槽 x 超導極吸技術」，具有3000個瞬吸孔洞，瞬吸效果提升2倍，月經突襲能立即吸收、加倍乾爽。

• 單片高達150c.c超強吸收力，安心守護量大的那幾天。

• 添加植萃薄荷、迷迭香等複方精油，有如薄霧森林的微涼與清甜花香，可療癒生理期的心情。

▲▼ 。（圖／愛康官網）▲▼ 。（圖／廠商提供）

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