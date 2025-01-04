挺民眾黨抗議綠色威權　李彥秀：「綠色法學」已破壞司法獨立公正

▲立委李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨前主席柯文哲再度遭裁定羈押禁見，民眾黨代理主席黃國昌3日宣布，本月11日司法節，民眾黨全國總動員，號召民眾一起上街頭，對民進黨、總統賴清德發出怒吼；國民黨主席朱立倫也發文聲援。國民黨立委李彥秀表示，司法不僅是民主社會的安全瓣，更是自由人權的守護者，但「綠色法學」不僅嚴重破壞司法的獨立與公正，更嚴重傷害民眾對司法的最後一絲信心。

李彥秀認為，司法不僅是民主社會的安全瓣，更是自由人權的守護者，但是從憲法法庭對於國會改革以及實質廢死的判決，到針對在野黨領袖以及縣市首長的清算鬥爭與政治追殺，神聖的司法已經成為政黨專屬的錦衣衛，「綠色法學」不僅嚴重破壞司法的獨立與公正，更嚴重傷害民眾對司法的最後一絲信心。

李彥秀說明，1月11日是「司法節」，司法節是為了紀念1943年1月11日，中華民國與美國、英國等國簽訂平等新約，廢除治外法權後，國家的司法才得完全獨立。時至今日，司法淪為少數執政下，執政黨鞏固權力核心，對抗立法監督，甚至成為「殺雞儆猴」威嚇在野制衡的工具。面對綠色威權巨獸，台灣人民必須站出來，「今天保持沉默，明天將沒有人能為我說話」。

李彥秀提到，柯文哲是否有收賄與圖利，自然要讓證據來說話，但是羈押的理由已經到了「欲押之罪何患無辭」令人驚悚的程度，裁定理由說「網路秘密通訊隱蔽性極高，不能排除有相互勾串的可能，」同樣的理由是否所有被告一體適用？如果依照這個邏輯，交保制度是否乾脆廢除？就連檢察官原本都認可的「陳佩琪私人出國旅遊行程」，羈押庭都成為柯文哲可能逃亡的理由？

李彥秀表示，「偵查不公開原則」的目的，是避免犯罪嫌疑人逃匿、串證或滅證，更是為了保護犯罪被害人、犯罪嫌疑人和相關人士的名譽、隱私等人格權及人身安全，以及確保被告能夠公平受審，不受大眾輿論未審先判、有罪推定等影響。但是柯案偵辦的過程，被告什麼都不能講，但是媒體、名嘴卻天天以不實的資訊以及誇大的引伸對被告進行「人格毀滅」，原本應該「無罪推定」的原則，成為「為審先判」的全民辦案。

李彥秀說，競選期間，賴清德提出司法改革三大目標，現在看起來是何等的驚恐與諷刺。台灣絕對不能成為「當政治有需要，法律服務常在」的獨裁國家，在面臨綠色法學與自由民主的選擇，獨立不受政治干預的司法體系，才是台灣應該前進的道路。

