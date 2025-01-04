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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只領補助還想賺錢！　羅智強爆黑熊學院內幕：見識「雙面嘴臉」

▲▼ 1115 立法院會-羅智強 。（圖／記者黃克翔攝）

▲立委羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯3日爆料，聲稱自己只拿過政府5萬元的黑熊學院，其實去年拿了外交部100萬元補助；國民黨立委羅智強今（4日）再加碼表示，黑熊學院聲稱自己靠民間募款，不拿政府一毛錢，結果呢？黑熊學院不只領補助還想賺錢，但被陸委會打槍。

徐巧芯昨日爆料，黑熊學院去年曾從外交部拿走100萬元宣傳預算，甚至趕在綠委沈伯洋擔任民進黨不分區立委前，「搶時間差，我覺得是蠻卑鄙的」。羅智強今再爆料，黑熊學院不只領政府補助，還想接政府標案。政府採購網一清二楚，黑熊民防教育協會去年就曾投標陸委會255萬的「國際及兩岸事務種子培育營隊」標案。「好家在，被陸委會一腳踢開，沒有得標！必須給陸委會一個讚！」。

羅智強說，嘴上說著不拿政府補助，實際上卻用盡辦法找門路，補助也領了，標案也投了。連陸委會都嫌棄的黑熊學院，還敢裝清高說不靠政府錢？這擺明了不是不拿，而是想拿卻拿不到。

羅智強也說，倘若他沒有提案砍沈伯洋所建議，內政部900萬親子民防園遊會的預算，今年搞不好黑熊學院就又去投標。陸委會主委邱垂正不給的，內政部長劉世芳興許就給了。

羅智強說，黑熊學院的經營模式實在讓人見識到什麼叫「雙面嘴臉」，一邊高喊只靠民間募款；另一邊卻對政府標案虎視眈眈，沒投標成功就繼續找補助。愛台灣，更愛新台幣，還覬覦著人民的納稅錢。未來，他一定會繼續盯緊各項預算，守護人民的納稅錢，絕不讓黑熊學院鑽空子，假借正義之名，行發財之實。

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