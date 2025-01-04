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社會 社會焦點 保障人權

騎士闖紅燈被攔查　嗆警「你是在哭嗎」代價拘役50日

記者黃翊婷／綜合報導

騎士小豪（化名）去年5月間因違規闖紅燈左轉，被警員攔查，雙方發生口角，他竟當場辱罵警員五字經、「你是在哭嗎」、「垃圾」等話，因而挨告。高雄地院法官日前審理此案，並依侮辱公務員罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲小豪騎車違規闖紅燈，竟然還出言辱罵警員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪去年5月間騎車行經高雄市鼓山區美明路與美術東四路口，因違規闖紅燈左轉，被當時正在執行交通稽查勤務的警員目擊，他不滿警員攔查，雙方發生口角，他竟當場辱罵警員五字經、「你是在哭嗎」、「垃圾」等話。

警員雖然試圖警告及制止，但小豪仍持續辱罵，這才決定將他逮捕。而小豪到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

檢方認為，小豪不僅辱罵警員，還不顧警員阻止，堅持發動機車繼續行駛，因而導致警員遭擦撞受傷。不過，高雄地院法官檢視現場錄影光碟檔案，發現警員雖然有說「你撞到我了」等話，但畫面無法明確看到小豪是否真的有撞到警員。

法官表示，關於公然侮辱及傷害的部分，小豪已經與警員成立和解，警員同意撤回告訴，最終僅依侮辱公務員罪，判處小豪拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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