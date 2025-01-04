陸譴責以色列襲擊加薩醫療機構：停止將醫院變成戰場！

▲以色列持續襲擊加薩，造成大量傷亡。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸常駐聯合國代表傅聰3日表示，以色列軍隊襲擊加薩北部僅存的綜合性醫療機構，嚴重違反國際人道法，中方強烈譴責。

傅聰在安理會討論中東局勢的緊急會議上提到，以色列軍隊對加薩北部僅存的綜合性醫療服務機構發動襲擊，強制拘留醫護人員，強迫轉移無辜病患，造成大量民眾死亡，醫院陷入火海，「這行為嚴重違反國際法特別是國際人道法，令人震驚。」

傅聰指出，中方敦促以色列切實遵守國際人道法義務，停止將醫院變成戰場，停止對醫療設施發動襲擊，保障醫療機構和醫務人員安全，釋放所有被扣押的醫務人員。

傅聰說，中方呼籲以色列解除加薩人道准入限制，停止實施並盡快撤銷針對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的法案，保障工程處等人道機構開展援助的安全和便利。

傅聰強調，中方支持安理會履行維護國際和平與安全的責任，採取一切必要行動實現加薩停火、緩解人道災難、落實「兩國方案」，回應國際社會的期待。

聯合國人權事務高級專員圖爾克、世界衛生組織駐巴勒斯坦被佔領土代表皮佩爾科恩通報，加薩北部最後一個正常運作的醫療機構卡邁勒阿德萬醫院在以軍最近一次襲擊後已停止運作，當地居民幾乎無法獲得醫療服務，加薩面臨嚴峻的衛生危機。