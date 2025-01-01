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以軍精準空襲！哈瑪斯高級指揮官被擊斃　曾領導10月7日大屠殺

▲▼以色列國防軍擊斃哈瑪斯高級指揮官薩巴赫（Abd al-Hadi Sabah）。（圖／翻攝自X）

▲以色列國防軍擊斃哈瑪斯高級指揮官薩巴赫。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍（IDF）宣布，軍方在2024年12月31日一次基於情報的精確無人機空襲中，成功擊斃哈瑪斯高級指揮官薩巴赫（Abd al-Hadi Sabah），指控薩巴赫是2023年10月7日發動以色列南部尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir ​​Oz）襲擊的策劃者之一。

據福斯新聞報導，薩巴赫是在加薩南部汗尤尼斯一座指定的人道主義避難所內被發現，並在當地12月31日遭以色列國防軍和以色列安全局（ISA）聯手展開的空襲中被擊斃。以方指出，薩巴赫是「多次領導針對以色列國防軍恐怖襲擊」的重要頭目，還在哈瑪斯2023年10月7日攻以時，滲入尼爾奧茲集體農場展開攻擊，並導致當地400名居民中有近半數慘遭殺害或俘虜。

以色列國防軍在聲明中強調，軍方在此次攻擊中採取了多項措施，通過「精準使用彈藥、情報支援與空中監視」，致力於減輕攻擊對平民的傷害。這次針對薩巴赫的行動是基於準確的情報定位而進行的定點清除，以確保執行過程的精確性和必要性。

以色列重申，他們將持續追捕所有參與10月7日大屠殺的「恐怖分子」，強調對此類行動採取零容忍態度，致力於確保以色列平民的安全。

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