與納坦雅胡不對盤　以色列前國防部長辭國會議員

▲以色列總統納坦雅胡先前宣布解除國防部長葛朗特（Yoav Gallant）的職務，引爆全國多地示威抗議 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列國防部前部長葛朗特（Yoav Gallant）因經常在政策上與總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及其極右派政府盟友立場相左，於30日宣布辭去國會議員職務。

路透社報導，葛朗特去年11月因與納坦雅胡對加薩地區對哈瑪斯（Hamas）戰爭的處理意見分歧，被納坦雅胡撤換國防部長職務，但他仍然保留以色列國會議員（Knesset）席次。葛朗特在電視聲明中表示，「無論是在戰場上還是公共服務領域，都有必要在適當時刻停下腳步，重新評估，並選擇新的方向以實現目標。」

葛朗特長期以來多次與納坦雅胡及其由極右和宗教政黨組成的聯盟背道而馳，包括針對超正統派猶太男子免除義務兵役問題。此議題在以色列內部一直備受爭議。

2023年3月，葛朗特因呼籲暫停高度爭議的司法改革計劃而被納坦雅胡解職，該改革計劃旨在削弱最高法院的權力。葛朗特的解職引發大規模抗議活動，迫使納坦雅胡收回決定。

此外，國際刑事法院（ICC）已對葛朗特、納坦雅胡以及一名哈瑪斯領導人發出逮捕令，指控他們在加薩衝突中涉及戰爭罪及危害人類罪。以色列方面對此提出異議，否認相關指控。