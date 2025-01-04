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暴風雪來了！天氣預報圖驚見「整根肉色」　美網一看尺寸羞炸

▲▼暴風雪來了！天氣預報圖驚見「整根肉色」　美網友一看尺寸羞炸。（圖／翻攝X）

▲積雪量預測圖神似陰莖，讓許多網友歪樓。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國即將迎接一場大規模暴風雪，氣象新聞AccuWeather公布相關預測，積雪圖卻神似「男性生殖器官」，而且尺寸相當令人難以忽視，立刻引發熱議。

根據預測，從本周末到下周初，這場炸彈氣旋（bomb cyclone）將影響北美大平原至大西洋沿岸的1500英里狹長地帶。這是本冬季美國中東部的第一場大型暴風雪，可能阻礙許多假期與行程。

內布拉斯加州西部，到西維吉尼亞州的1000英里範圍，將出現至少3-6英寸積雪。堪薩斯州北部、內布拉斯加州東南部，到俄亥俄州南部，可能有6-12英寸以上積雪。堪薩斯州東北部、密蘇里州北部到伊利諾州中西部，最高積雪量恐達30英寸。

不過，儘管AccuWeather提出嚴肅警告，網友們卻忍不住「歪樓」，討論起那令人害羞的圖案。眾人紛紛留言，「這個暴風雪叫威而鋼嗎」、「如果你的暴風雪持續超過4小時，請去看醫生」、「如果天氣冷的時候就是這個尺寸，我才不想看到天氣暖和時會變成怎樣」。

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