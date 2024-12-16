冷空氣一波波「不中斷」　鄭明典揭原因：極渦分裂成兩大團

▲極渦分裂成兩大團，推動外圍兩股冷空氣在大陸上空會合南，因此台灣冷空氣幾乎不中斷 。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

時序入冬，冷空氣一波接一波，前中央氣象局長鄭明典指出，近期冷空氣一直來，是因為極渦已經分裂成兩大團，推動外圍2股冷空氣在大陸上空會合南下，因此台灣附近北方持續有冷空氣出海，幾乎不中斷。

鄭明典今在臉書PO出全球天氣圖，表示極渦已經完全分裂成兩大團，右上方的極渦西側有北風，而這個極渦持續將北極圈內的冷空氣送入蒙古高壓範圍。

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他說，左上方的另一團分裂極渦南側有西風，這團極渦則持續把歐洲的冷空氣推送到蒙古高壓南側，導致這兩股冷空氣在大陸上空會合，會合後南側的冷空氣沿著青藏高原北側轉東側南下，因此台灣附近北方持續有冷空氣出海，幾乎不中斷。

▲近期影響台灣的冷空氣，以西來的影響居多 。（圖／翻攝鄭明典臉書）

此外，鄭明典還PO出今日台灣附近天氣分析圖，指出蒙古高壓帶的東北風和西風都有冷高壓補進來，且這些冷高壓會合併，但是不同來源的冷空氣性質還是略有差異，而近期影響台灣的冷空氣還是以西邊來的影響居多。

中央氣象署技正謝佩芸表示，未來一周2波冷空氣南下，第一波冷空氣從明晚開始影響到周四，中部及新竹、苗栗出現10度低溫，第二波冷空氣從周六下半天影響，另年底前還會有一波冷空氣影響，時間點及強度仍待觀察。