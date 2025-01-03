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大陸 大陸焦點 特派現場

海協會長張志軍：不論多少「逆流」　陸堅定維護領土完整

▲▼大陸海協會會長張志軍。（圖／翻攝自海協會官網）

▲大陸海協會會長張志軍。（圖／翻攝自海協會官網）

記者陳冠宇／北京報導

繼大陸國台辦主任宋濤之後，大陸海協會會長張志軍也發表「新年寄語」。張志軍稱，不論遇到多少阻礙，大陸都將堅定推動兩岸同胞交流交往，推動兩岸關係和平發展；不論遇到怎樣的「逆流」，大陸都將堅守一個中國原則立場，堅定維護國家主權和領土完整。

張志軍在2025年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為「賡續使命 揚帆遠航」的新年寄語。他表示，2024年是海協會工作服務大局、守正創新的一年；在反對「台獨」分裂、推動交流合作、妥處突發事件、維護同胞權益等方面做出新的成績。

他回顧過去一年的工作成績時稱，海協會堅決回擊各種歪曲否認「九二共識」的言論，不斷擴大與新老朋友聯繫交流，廣泛參加涉台活動。同時，平穩有序處理多起突發事件，及時解決群眾急難救助事項。

張志軍強調，「兩岸同屬一個國家、一個民族，是血濃於水、不可分割的命運共同體，國家強大、民族興盛必將使兩岸中國人腰更直、胸更挺、氣更足，使台灣同胞利益更多、福祉更實、未來更好」。

他稱，不論遇到多少阻礙，大陸都將始終以台灣同胞福祉為念，堅定推動兩岸同胞交流交往、走近走親，推動兩岸關係和平發展、融合發展。不論遇到怎樣的逆流，大陸都將堅守一個中國原則立場，堅定維護國家主權和領土完整。

張志軍還提到，「兩岸同胞要心手相連、同心同行，堅持中華民族認同，堅定中華文化自信，傳承民族精神血脈，共創民族綿長福祉，共促兩岸團圓未來，共享民族復興榮光」。

張志軍最後提到，「兩岸中國人要牢記孫中山先生『惟願諸君將振興中國之責任，置之於自身之肩上』的殷殷囑託，從中華民族整體利益和長遠發展出發，把握兩岸關係發展正確方向，維護和平統一光明前景，共同續寫新時代炎黃子孫的奮鬥篇章，共同推動國家統一、民族復興偉業」。

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