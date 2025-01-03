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「碎化刀」技術將引進台灣　沒毒沒幅射...無創抗癌新境界

▲「碎化刀」技術引進台大醫院 聚焦超音波無創治療癌症。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲美國原廠參觀台大醫院癌症微創介入中心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台北報導

2025年一開年國內醫學界即將迎來重量級進展，美國最新癌症消融技術「聚焦超音波組織碎化消融（Histotripsy）」有望在今年由善心企業家捐助，攜手未來醫學基金會共同合作引進台灣，進行肝膽癌、胰臟癌、惡性肉瘤及卵巢癌等腫瘤治療臨床試驗及研究。台大醫院癌症微創介入中心主任黃凱文教授表示，這個被稱為「碎化刀」的創新設備無毒、無熱、無輻射，即將讓國內的微創消融治療再上層樓，完全進入無創抗癌的境界。

台大醫院癌症微創介入中心主任黃凱文教授表示，「碎化刀是一種嶄新的腫瘤消融技術，利用聚焦高強度超音波瞄準癌細胞，在腫瘤內形成微氣泡產生衝擊波破壞和液化癌症組織，過程精準且不會發出高熱，特別適合於腹腔內位置困難，無法手術及傳統電燒治療的惡性腫瘤。」目前這個技術在歐美已經使用於肝癌治療，治療過程不需要穿刺或手術，也不像重粒子或質子治療具輻射線，可提供無痛、無疤、無血的極微創療效。日前香港首富李嘉誠便捐贈了兩台同型設備提供肝癌臨床試驗，據了解每台造價接近上億元。

▲「碎化刀」技術引進台大醫院 聚焦超音波無創治療癌症。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲被稱為「碎化刀」的創新設備無毒、無熱、無輻射，即將讓國內的微創消融治療再上層樓。

黃凱文說，自2023年10月獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准後，已有許多肝癌病患接受這項治療並取得良好療效，臨床數據顯示，接受治療的患者術後恢復良好，亦沒有出現重大併發症，這證實與傳統消融或放療相比，碎化刀能提供更有標靶性跟安全性的治療。此外根據2024年歐美研究經驗中發現，碎化消融似乎可增強免疫協同效應及產生遠隔反應，抑制未經治療腫瘤區域的生長，這為國內目前蓬勃發展的細胞治療及免疫治療，提供了未來碎化刀進行協同合作應用的可能性。

黃凱文指出，我國在腫瘤消融治療領域一向執亞太地區的牛耳，在碎化刀開發早期廠商便持續與國內團隊協商討論多年，希望台灣能參與開發及臨床研究。而有別於目前臨床上應用的肝癌治療，台灣專家更有興趣於胰臟癌、肉瘤、卵巢癌等高難度腫瘤的治療，期望本設備的引入，能提供這些高難度腫瘤治療的解方。

▲「碎化刀」技術引進台大醫院 聚焦超音波無創治療癌症。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台大醫院癌症微創介入中心主任黃凱文教授。

黃凱文表示，這個盼望終於在2024年底迎來曙光，由國內善心企業家捐助，透過未來醫學基金會的支持下，委由台灣腫瘤消融學院提出一億元的發展計畫，並已經完成購買意向書合約簽署。其中包含捐助進口設備、申請臨床試驗並協助國內查驗登記審查。首發臨床試驗方向將主要是肝膽癌、胰臟癌、惡性肉瘤及卵巢癌。同時也將全球首度提出碎化刀合併免疫治療的研究驗證計畫。

本計畫預計落腳在台大醫院，將由黃凱文教授主持，台大擁有亞太地區對胰臟癌等高難度腫瘤手術及消融最有經驗的團隊，為了發展聚焦超音波癌症治療，院內十年前已成立癌症微創介入治療中心並多次派員前往國外受訓，足以勝任臨床研究並確保全面掌握這項尖端技術的操作和應用。黃凱文表示，本計畫雖然剛要開始，但十年磨一劍，台灣的腫瘤消融專家們已經準備良久，很高興看到新年新進展，但臨床研究，論文發表向來不是醫學的終點，救人才是，接下來還有很多挑戰，仍需要各界的支持。

▲「碎化刀」技術引進台大醫院 聚焦超音波無創治療癌症。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台灣腫瘤消融學院由各醫院台灣腫瘤治療專家組成。

▲「碎化刀」技術引進台大醫院 聚焦超音波無創治療癌症。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲美國最新癌症消融技術「聚焦超音波組織碎化消融（Histotripsy）」。

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