金融保險員投資遭騙322萬　警街頭埋伏...逮21歲牛仔褲車手

▲台南1名李姓男子誤信投資詐騙損失322萬元，台南市警二分局據報埋伏緝獲出面取款的21歲林姓車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

1名從事金融保險業的李姓男子，從臉書廣告加入投資群組，竟因而身陷投資詐騙，2個月內5度面交車手共380萬元，期間詐騙集團還匯回58萬元「投資獲利金」，待被害人要出金時，卻要求補足代融資借款，李男向市警二分局報案後，2日配合警方在中西區將面交取款21歲林姓車手逮捕到案。

57歲李姓男子本身從事金融保險業，2024年11月間以手機加入投資群組，受對方引導登入詐騙投資網站操作，對方誆稱保證獲利穩賺不賠，李男下載投資APP，在短短2個月內依指示在永康區面交車手5次，共計交付380萬元。

期間詐騙集團為取信李男還故意匯回58萬元入其帳戶，誆稱是「投資獲利金」，最後李男認為獲利了結欲出金所有款項時，對方即以要先償還之前代付融資金600萬元，李男心覺有異而報警。

市警二分局接獲報案後，2日下午2時許，在中西區永福路一處大樓埋伏，逮捕21歲出面取款的林姓車手，林嫌坦承因欠債才投入詐騙車手，全案依洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警二分局長劉怡宗呼籲，詐騙猖獗，民眾切勿輕信網路上投資廣告或訊息，投資時應透過合法管道，避免受騙，若有被要求提供帳戶、依指示匯款、面交現金等情況，皆應小心查證，可撥打110或165專線求助。