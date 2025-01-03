無辜女車手！　為救男友誤信「洗信用說詞」被詐騙

▲女子被詐騙成為車手。示意圖非本文當事人。（圖／取自pakutaso）

記者葉國吏／綜合報導

詐騙手法層出不窮，律師網路分享案例，一位女子為了救男友竟然變成詐騙集團車手。

律師王至德在臉書分享一起案例，指出一位女子因男友被判刑而急需籌錢，結果被誤認為詐騙集團的車手。這名女子的男友雖然可以易科罰金，但她一時籌不出錢來，急得四處借錢。然而，由於她個性單純且生活簡單，根本無法借到所需的金額。她甚至嘗試向銀行貸款，但因信用狀況不佳被拒絕。

某天，她在網上看到一則貸款廣告，便加了對方的Line詢問。對方告訴她，由於條件不好，銀行不會借錢給她，除非她「美化信用」。一心想救出男友的她，聽從對方的指示，將帳號告訴對方。她因朋友曾因賣帳戶被抓的經驗，特別小心未提供存摺、印章或提款卡，以為這樣就不會被騙。

對方表示會將一筆錢存入她的帳戶，並由她提出來還給對方，如此操作幾次後，就可以製造出漂亮的「信用紀錄」，從而向銀行借錢。因為對她來說沒有損失，又能救男友出來，她便照做了。然而，兩天後，她的帳戶被標記為警示帳戶。打電話詢問銀行後，她才發現自己的帳戶被詐騙集團利用，匯入的錢都是受害者的款項。她將錢提出來交給詐騙集團，等同於成了詐騙集團的車手，最終被檢察官起訴。

檢察官對此案感到不可思議，認為現今反詐資訊如此普及，怎麼還會有人被騙去當車手？然而，現實是每天仍有許多人受騙。除了避免自己被騙錢之外，也要小心不要被騙帳戶。