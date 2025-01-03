「給帳戶發薪水」日領1500元？　彰化男真給了下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿德（化名）因為相信「1本帳戶每天領1500元」、「提供帳戶發薪水」的話術，竟將自己名下的2個銀行帳戶交給詐騙集團使用，結果最後錢沒賺到，還因此挨告。彰化地院法官日前審理此案，並依洗錢罪判處阿德有期徒刑3個月，併科罰金1萬元。

▲阿德將銀行帳戶交給詐團使用。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿德去年5月間將自己名下的2個銀行帳戶提款卡（含密碼）、網銀帳密，交給真實身分不詳的詐騙集團成員使用，以為只是提供帳戶當作發薪水之用；接著，詐團成員成功誘騙4名受害者匯款，再透過阿德的帳戶將錢提領一空。

阿德到案之後，矢口否認涉嫌詐欺、洗錢，他辯稱，「對方說1本帳戶1天可領1500元，我只是將帳戶借給對方用」。

不過，經檢警調查，詐團成員在LINE對話中曾向阿德表明，「1本帳戶每天領1500元，月領45000元」，也就是說，他將帳戶交給身分不詳之人使用，是可以取得有償代價的，而且他至今仍無法說明帳戶實際上到底是交給何人使用，因此不採信他的說詞，訊後依法將他起訴。

彰化地院法官表示，阿德貪圖報酬，隨意提供個人帳戶給他人使用，造成犯罪偵查困難，讓詐團得以逍遙法外，考量到他終於在法院準備程序中改口坦承犯行，也與受害者們成立調解並依照約定賠償，最終依修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處他有期徒刑3個月，併科罰金1萬元，前者得易科罰金9萬元，後者得易服勞役10日，全案仍可上訴。