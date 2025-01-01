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新竹男猥褻3女童！辯稱「把自身精門打開一半」　喊話：沒在怕的

▲新竹地方法院,新竹地院外觀。（圖／記者王致凱攝）

▲新竹地院法官陳健順多份判決在司法圈引起爭議。（示意圖／資料照）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名張姓男子，2022年對女童猥褻遭判刑4年10月，入監執行期間被鑑定為再犯風險中高度，且稱「我在修道夢中…要把自身精門打開一半」、「要阿莎力一點…我一直用這個法，沒在怕的」，有妄想症狀、戀童傾向，新竹地院裁定強制治療2年。

裁定書指出，張姓男子2022年期間，騎自行車尾隨女童，並環抱女童用手強行猥褻，同年月又猥褻其他女童，新竹地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪3次，判處有期徒刑3年3月、3年4月及3年4月，應執行有期徒刑4年10月。

張男稱知道錯了，以後不會再犯等語，並舉例說有一天走到動物園，有2個小男孩及1個小女孩，就跟她們講話，才有可能藉機以手、嘴磨蹭她們的私密處，說「我在修道夢中…要把自身精門打開一半…還有神靈或是…靈長…說我喜歡誰，要阿莎力一點…我一直用這個法，沒在怕的」。

張男於入監執行期間，安排性侵害身心治療課程共91次，經專家鑑定，考量具有妄想症狀、戀童傾向及性相關的認知扭曲，透過治療仍難以鬆動，故綜合評估後，其整體再犯風險為中高度，而建議刑後強制治療。

法院認為，張男在監期間經強制治療後確仍有戀童、扭曲及脫離現實認知狀況，而張男原生家庭關係不良、沒有伴侶、欠缺穩定家庭系統支持、對受害者同理心低，鑑定報告書認整體再犯風險為中高度，裁定入相當處所施以強制治療，期間為2年。執行期間內應每年鑑定、評估有無繼續治療必要，如將來執行機關認無繼續執行之必要，得向法院聲請停止治療。

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