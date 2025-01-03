同學面前捏女大生「該邊」淫教授判刑5月　瞎扯：我不在場

▲男教授對女大生捏該邊判刑5月確定。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

中部某大學一名王姓男副教授，趁著學生們在進行治療床及儀器操作時，見到一名女大生穿短褲當任受測者，竟當眾伸手捏其「大腿內側」，女大生隱忍到學期結束才鼓起勇氣提告性騷，但最後仍因此放棄學業。變態副郣授一審遭判5月徒刑、二審維持原判全案確定，校方表示近期將儘速召開性別平等教育委員會，處理後續相關事宜。

根據判決書指出，在2021年3月某天下午，王姓男副教授在女學生示範治療床時，竟當著眾人的面直接捏女學生大腿內側，女學生當時因剛錄取研究所，加上教授掌握分數大權，所以隱忍，直到學期結束才提告教授性騷擾，甚至放棄攻讀研究所。

王男在被偵訊時，否認跟女學生有任何接觸，但在法庭上又改口說當時不在場，不過由於當時有多人目睹，且出庭替女學生作證，其中還有人說當時教授試著要摸女學生，女學生被嚇到閃躲，事後還在他們面前痛哭。

法官認為，王男與女學生之間無怨隙，社會地位與權勢均遠高於女學生，認為女學生證述可以採信。且認為王教授為人師表，應當對身體界線分際更審慎明確，反而造成女學生心理傷害，犯後又矢口否認，一審判處副教授5月徒刑，得易科罰金，王男不服上訴二審，王仍否認性騷，法官裁定維持原判，可易科罰金，要罰15萬元，全案確定。

王男任職的該所大學表示，於2024年12月27日接獲教育部來函檢送二審判決，將於近期儘速召開性別平等教育委員會，依照性別平等教育法及教師法相關規定辦理後續相關事宜。