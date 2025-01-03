竹市獲前瞻補助3.65億元　市府宣布延平停車場改建地下2層

▲(2)日晚間在西門國小召開「延平地下停車場地方說明會」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為紓解市區日益增加的停車需求，積極爭取交通部補助，日前獲前瞻停車場補助核定總經費3.65億元興建延平地下停車場，新竹市代理市長邱臣遠宣布，預計將延平路平面停車場擴增改建為地下2層停車場，未來預計可提供247席車位，已委由張涵瑋建築師事務所規劃完成基本設計，並於昨(2)日晚間在西門國小召開「延平地下停車場地方說明會」，市府與民意代表、周邊居民交流討論，並廣納地方意見，期盼攜手加速完成細部設計，讓停車場能儘早完工啟用，以舒緩當地的停車需求。

邱臣遠表示，市府團隊持續落實「交通暢行」政策，竹市商業活動發展快速、外移人口增加，已導致市區停車空間不足，於高市長上任後，市府團隊積極盤點市有及國有土地閒置空間闢建停車場，包括已完工的成德一街停車場、武陵路橋下停車場，以及即將開工的武昌街停車場、警察宿舍停車場等，更積極向交通部爭取前瞻停車場，並於日前成功獲核定3.65億元，將改建延平地下停車場為地下2層停車場，地下面積更擴增至北新公園，增加停車席位，期盼多管齊下，能逐步舒緩市區停車需求，中央地方共同實踐人本交通願景。

交通處說明，已於113年4月24日舉辦第1次延平地下停車場說明會，會中民意代理及民眾建議地上層公園及人行道應保留，且應注意施工期間住戶安全、施工管制措施、防排水設施等，皆已請建築師事務所納入規劃設計，今完成基本設計公布，並同步舉辦地方說明會說明，將規劃為地下二層，預計可提供247席汽車格位，將於114年年中完成設計、年底前工程發包，117年底前完工啟用。

交通處表示，延平地下停車場說明會中，由建築師事務所展示基本設計成果，將以新竹風城概念為出發點，以「新竹之鑰‧引風入境」為主題，設計採光通風天井，引入自然的風，創造綠能永續的停車場設施；地面層以大面綠地廣場，銜接北新公園，提供都市更多綠植以及降溫功能，並設計寬闊的街角友善行人通道。此外，場內無障礙車格及親子車格占總車格6.5%（無障礙及親子車格共17格），電動車格占總車格10%（25格），均優於中央規定的2%，並配置智慧化停車設備，包括在席車位顯示、無人化設備、多元支付及電動汽車充電樁等，運用智慧高科技提升民眾停車體驗感。

說明會現場，周邊住戶反饋北新公園在假日時常有許多小朋友在草地上跑跳，希望能維持現有的綠地環境，並盡量減少罐頭式遊具設施的設置。當地里長提到，對停車場的改建完工充滿期待，不僅增加席位，能提供更多停車空間，地上平面更有大片綠地廣場設計，能讓市民朋友就近享受悠遊休閒與運動的場地。

市議員吳旭豐、市議員陳治雄出席說明會時，關心施工期間的交通管制、公園的防排水設計、適當亮度的公園照明設施等議題，市府團隊即請建築師事務所納入後續設計中調整及處理。

交通處補充，市府會將今日各方意見詳實紀錄，並攜回與建築師討論調整設計，貼近民眾使用需求，也會持續傾聽各方回饋與反應，加速完成細部設計及工程發包。交通處在施工前，會再次召開說明會，向市民詳盡說明相關措施，降低居民生活影響、如期如質完工，儘早啟用地下停車場，為竹市民眾打造幸福友善安居科技城。