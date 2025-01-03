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社會 社會焦點 保障人權

越方如開嗆法官「奉命羈押」　沈慶京氣到從輪椅站起來怒吼

▲沈慶京抵達北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲沈慶京昨遭裁定羈押禁見，憤怒從輪椅站起來怒：「令人遺憾，令人難過。」。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北地院昨（2日）第3度召開羈押庭，庭訊氣氛劍拔弩張。身體欠佳的沈慶京坐輪椅出庭，檢方指控其涉逃亡及串證之虞，辯護律師徐履冰火力全開，抨擊檢方邏輯「狗屁不通」，更嗆檢「用功一點」，言辭犀利。深夜法院裁定羈押禁見，沈慶京不顧身體不適，從輪椅站起怒喊：「令人遺憾，令人難過！」其律師越方如更當庭怒批法官是「奉命羈押」。

檢方準備PowerPoint詳細陳述，指控沈慶京的威京集團在越南擁有置產，並直指其可能債留台灣、逃往海外，甚至暗示他會成為下一個陳由豪。對此，沈慶京堅決否認，表示自己「資產大於負債」，強調不會逃亡，也不會串供。他還坦言，已經接近80歲，不可能東山再起，「到海外能重新開始嗎？」

他進一步表示：「京華城是負債，我只想解決問題。我沒有習慣跟官員談錢，否則在郝龍斌時代就早已配合了。」語氣中流露對指控的無奈與不滿。他更質疑：「是不是因為我沒有聽話，沒有緊咬柯文哲，檢察官就懷恨在心，利用羈押來報復？這根本是土匪強盜！」言辭激烈，情緒激動。

檢方認為，沈對共犯及證人具有重大影響力，例如其對柯文哲核心幕僚許芷瑜的行程安排與聯繫，顯示串證風險難以消除。此外，沈曾對司法人員有批評性言論，包括指責「檢方先射箭再畫靶」並嘲諷檢察官為「錦衣衛」，言語間多有不滿。

針對檢方指控，沈慶京情緒激動，甚至誤將蔡壁如稱作「柯壁如」，同時指控承辦檢察官林俊言曾利用提訊及監所視察之便，在未錄音錄影的情況下試圖非法取供，並表示將提報評鑑。而其律師胡原龍則指出，沈自羈押以來已8次戒護就醫、3次戒護住院，身體狀況堪憂，建議法庭考量健康問題准予交保。

深夜10點55分，裁定結果出爐，柯文哲等4人全遭裁定羈押禁見。沈慶京聽聞結果後情緒激動，不顧身體不適，從輪椅站起高喊：「令人遺憾，令人難過！」其律師越方如則當庭怒批法官「奉命羈押」，直言：「這件事讓我們看到，檢察一體，法官一體，（北院）可以依高院的指示改變自己原來的認定，做出完全相反的決定，這就是奉命羈押」。

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